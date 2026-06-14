Denzel Dumfries: 'Het voelt als nu, we moeten de Wereldbeker meenemen'

Denzel Dumfries maakt geen geheim van de ambitie van het Nederlands elftal bij het WK. De toekomstige Real Madrid-speler benadrukt dat het team de wereldbeker wil winnen en stelt dat het voor hem 'nu' is, niet 'nooit'.

Denzel Dumfries stelt de ambitie van het Nederlandse elftal voor hetWK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico helder en onomwonden. De toekomstige Real Madrid-speler geeft aan dat de ploeg de wereldbeker wil meenemen naar huis.

Ook bij dit toernooi geldt Dumfries als een vaste steunpilaar in de verdediging. Op de suggestie dat bondscoach Ronald Koeman een grote voorstander van hem is, reageert de dertigjarige rechtsback bescheiden.

"Dat is natuurlijk aan hem, ik zou dat zelf niet zeggen", aldus Dumfries. "Ik heb inderdaad heel veel onder Koeman gespeeld. We hebben een goede band opgebouwd. Ik ben daar dankbaar voor.

Maar je moet het altijd laten zien in Oranje.

" Voor veel spelers van het Nederlands elftal lijkt het, gezien hun leeftijd, 'nu of nooit' te zijn. Dumfries deelt die perceptie niet.

"Het voelt voor mij echt als nu, niet als nooit", legt hij uit. "We willen het nú echt laten zien, het goede meenemen naar het toernooi en het allerbelangrijkste mee terugnemen: de wereldbeker. Daar moeten we keihard voor werken. We spelen allemaal bij topclubs, we zijn gewend om grote wedstrijden te spelen.

Ik heb er voornamelijk heel veel zin in en veel vertrouwen in. Maar woorden zeggen natuurlijk niets, we moeten het omzetten in daden.

" De mentaliteit van Dumfries weerspiegelt de groeiende zelfverzekerdheid binnen de ploeg. Het Nederlands elftal beschikt over een mix van ervaren internationals en jonge talenten die allemaal de hoogste prijs nastreven. Het onderlinge vertrouwen, de ervaring op het hoogste niveau en de drive om te slagen op het grootste toneel van wereldvoetbal vormen de basis voor de ambitie. De voorbereidingen zijn in volle gang en de focus ligt volledig op het vertalen van woorden naar daden op het veld





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