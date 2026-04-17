Dennis Schouten doet aangifte tegen Lale Gül na 'racistische' beschuldiging

RoddelPraat-maker Dennis Schouten gaat aangifte doen tegen schrijfster Lale Gül omdat zij hem op Instagram en televisie een racist zou hebben genoemd. Gül kondigde eerder aan zelf aangifte te doen wegens racisme en discriminatie na uitspraken van Schouten in zijn programma.

Dennis Schouten , bekend van het platform RoddelPraat, heeft aangekondigd aangifte te doen tegen schrijfster Lale Gül . Schouten kondigde zijn voornemen vrijdagavond laat aan via Instagram. De reden voor zijn aangifte is dat Gül hem op Instagram en televisie zou hebben bestempeld als een racist. Dit komt als reactie op eerdere uitlatingen van Gül zelf, die eerder op de dag in het tv-programma RTL Tonight verklaarde dat zij aangifte gaat doen tegen Schouten wegens racisme en discriminatie.

Volgens Gül deed Schouten in zijn programma denigrerende uitspraken over haar, waaronder de term 'afgekeurde Turk'. Lale Gül gaf in het tv-programma aan dat de opmerkingen van Schouten haar diep raken en dat deze volgens haar in strijd zijn met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, dat discriminatie verbiedt. Schouten daarentegen stelt dat zijn opmerking geen enkele link heeft met discriminatie, en al helemaal niet binnen de context van een humoristisch of satirisch programma. Hij licht toe dat de term 'afgekeurde Turk' betrekking had op Gül's persoonlijke keuze om haar Turkse familie te verlaten, wat volgens hem geleid heeft tot afkeuring binnen die gemeenschap. "Je mag me lelijk of stom vinden, mijn meningen stom vinden," aldus Gül tijdens haar optreden bij RTL Tonight. "Maar de grens ligt voor mij bij het oproepen tot geweld. En bij haatzaaien en groepsbelediging. Oftewel, mensen pakken op kenmerken waar je mee geboren bent en waar je niets aan kunt doen: ras, huidskleur, geslacht, geaardheid." Ondertussen bleef een woordvoerder van Lale Gül vrijdagavond tegenover het ANP vaag over de concrete stappen die Gül zou nemen met betrekking tot haar voorgenomen aangifte. De recente escalatie in de publieke discussie tussen Dennis Schouten en Lale Gül onderstreept de gevoeligheid rondom uitingen op sociale media en in de media, en de mogelijke juridische consequenties daarvan. De beschuldigingen van racisme en groepsbelediging komen voort uit een specifieke context, waarbij beide partijen hun eigen interpretatie geven aan de uitspraken die zijn gedaan. Schouten beroept zich op de satirische aard van zijn programma om zijn opmerkingen te rechtvaardigen, terwijl Gül de grens trekt bij aantasting van iemands identiteit op basis van aangeboren kenmerken. De juridische afwikkeling van deze zaak zal waarschijnlijk verder licht werpen op de interpretatie van wetgeving met betrekking tot vrijheid van meningsuiting en de bescherming tegen discriminatie in Nederland. De uiteindelijke uitkomst kan ook precedentwerking hebben voor toekomstige mediagesprekken en de mate waarin persoonlijke geschiedenissen en culturele achtergronden onderwerp van publieke discussie mogen zijn





