Dennis Krauweel woedend na val Verhoeven tegen Usyk en weigering scheidsrechter mee te praten

Trainer Dennis Krauweel is woedend omdat de scheidsrechter het gevecht tegen Usyk heeft gestopt op aanwijzing van acht tellen. Trainer Krauweel wilde mee praten met de scheidsrechter over de situatie op ring.

Trainer Dennis Krauweel gaf geen goed woord over voor de scheidsrechter bij het gevecht tussen zijn pupil Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk .

"Het is een grote schande dat hij het gevecht heeft gestopt", zei hij vlak na het boeiende gevecht om de wereldtitel van de prestigieuze boksbond WBC naast de piramiden van Gizeh. "Dit had echt nooit mogen gebeuren. ". Usyk sloeg Verhoeven in de elfde en voorlaatste ronde neer met een rechtse uppercut, waarna de scheidsrechter de voormalig kickbokskampioen uit Halsteren acht tellen gaf.

Verhoeven ging verder, maar de arbiter besloot de wedstrijd te beëindigen. Een verbaasde, maar ook woedende Krauweel stormde de ring in en ging verhaal halen bij de scheidsrechter. Maar ik heb geen bevredigend antwoord gekregen. Dat kan ook niet, want hij had ze aan de laatste ronde moeten laten beginnen", meende hij





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rico Verhoeven Oleksandr Usyk WBC Kickboksen Boksen Scheidsrechter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trainer Corinthians positief over Labyad en terugkeer 'uitzonderlijke' MemphisTrainer Fernando Diniz heeft zich na het gelijkspel van Corinthians tegen Peñarol in de Copa Libertadores positief uitgelaten over Zakaria Labyad en de mogelijke terugkeer van Memphis Depay. De trainer van de Braziliaanse club hoopt dat de Nederlander nog voor het WK minuten kan maken én langer blijft bij Corinthians.

Read more »

Rico Verhoeven stapt zaterdagavond terug in de ring voor bokswedstrijd tegen Oleksandr UsykVoormalig kickbokswereldkampioen Rico Verhoeven stapt zaterdagavond terug in de ring voor een bokswedstrijd tegen Oleksandr Usyk, wereldkampioen zwaargewicht. In het idyllische decor aan de voet van de piramide van Gizeh in Egypte mag Verhoeven zijn voeten niet gebruiken. Hoeveel kans heeft hij tegen de ongeslagen Oekraïner?Verhoeven heeft zich de afgelopen maanden minutieus voorbereid op zijn bokswedstrijd tegen Usyk.

Read more »

Dutch News: Rico Verhoeven Takes on Unbeaten Boxer Oleksandr Usyk in EgyptThe article highlights the upcoming fight between reigning WBO cruiserweight champion Rico Verhoeven and Oleksandr Usyk, the unbeaten world champion, in Egypt. The Rotterdammer Leon Aertgeers is impressed by the worldwide attention the match is receiving.

Read more »

Nederlandse RVD-bokser in gevecht tegen wereldkampioen, scheidsrechter stopt duelRico Verhoeven, de Europees kampioen op zijn bord, neemt in het Gizeh-vecht tegen Oleksandr Oesyk, de Oekraïense wereldkampioen, de strijd op tegen de scheidsrechter. Dennis Krauweel, zijn trainer, betreurt de beslissing. Stoppen in de elfde ronde tegen Oesyk omdat van mening was dat hij in een schild zou moeten uitkomen.

Read more »