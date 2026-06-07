Dennis Hendriks wint Songfestival Drenthe: Pop in 't Plat na spannende finale

Muzikant Dennis Hendriks, ex-drummer van Mooi Wark, heeft na drie deelnames eindelijk Songfestival Drenthe: Pop in 't Plat gewonnen. Met zijn band Asbest versloeg hij negen andere acts in een zenuwslopende puntentelling. De overwinning is een kroon op zijn muzikale doorstart.

De spanning was om te snijden in het theater van Emmen, waar gisteravond de finale van Songfestival Drenthe : Pop in 't Plat werd gehouden. Tien acts streden om de felbegeerde titel, maar uiteindelijk was het muzikant Dennis Hendriks die met de eer ging strijken.

'Te gek dat we winnen. Bij de puntentelling dacht ik nog even: Het zal toch niet weer. Maar blijkbaar was onze achterban dit jaar groter dan die van de concurrentie', zei een opgeluchte Hendriks na afloop. De Assenaar, bekend als ex-drummer van Mooi Wark, had al drie jaar op rij meegedaan aan de Drentstalige muziekwedstrijd, eerst als het Drèents Liedtiesfestival en sinds vorig jaar als Songfestival Drenthe: Pop in 't Plat.

Vorig jaar werd hij nog verslagen door de Broers Roo uit Overijssel, maar dit keer was het raak na een zenuwslopende puntentelling. De concurrentie was volgens Hendriks niet mals. Zelf trad hij aan met de band Asbest, die een aanstekelijk rock-'n-rollnummer speelde. Maar ook Ilse Scholtens, een jong talent uit de regio, maakte een sterke indruk.

'Ik dacht echt dat zij ging winnen. Haar liedje was fantastisch, zat goed in elkaar. Bovendien is ze een jong meisje, ze heeft alles mee. Maar blijkbaar is onze achterban dit jaar groter.

Dit is een kroon op ons werk', aldus Hendriks. De winnaar benadrukte dat hij vooraf niet te zeker was van zijn zaak.

'Het is heel stoer om van tevoren te zeggen dat drie keer scheepsrecht is en we die prijs wel even pakken. Maar daar ging ik van tevoren al niet van uit en na het zien van die tien liedjes zeker niet. Daar zat best goed niveau tussen.

' De overwinning betekent veel voor Hendriks, die na het vertrek bij Mooi Wark een nieuwe weg insloeg. Vorig jaar kwam de breuk met de boerenrockformatie, omdat zijn persoonlijke ambities niet meer pasten. Songfestival Drenthe: Pop in 't Plat werd de springplank voor een doorstart.

'Ik moest zelf muzikanten regelen om op te kunnen treden vorig jaar. Daar is de band uit ontstaan', blikt de glunderende winnaar terug. Sindsdien gaat het crescendo.

'Van daaruit zijn we samen verder gegaan. In eerste instantie leuk voor erbij op een vrije vrijdagavond of zondag, maar inmiddels hebben we dit jaar al veertig optredens staan.

' Dat was in januari nog lang niet zeker. 'Toen krabde ik me wel eens achter de oren, er moesten wel wat boekingen komen. Gelukkig kwamen die er langzamerhand binnen. Dan doe je weer mee.

Dat we nu winnen, dat is heel lekker. Hier ben ik heel blij mee.

' Het concept van Songfestival Drenthe: Pop in 't Plat is uniek: het wil Drentstalige popmuziek een podium geven. Vorig jaar wonnen de Broers Roo, die eigenlijk uit Overijssel komen, wat tot enige discussie leidde over de Drentse identiteit. Dit jaar is er met Hendriks weer een echte Drentse winnaar, al plaatst hij zelf een kanttekening.

'Wij repeteren in Lankhorst, tegen Staphorst aan. Daar komen de Broers Roo ook vandaan. Blijkbaar is het vruchtbare grond', zegt hij met een knipoog. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie, met een divers aanbod van rock tot ballads.

De komende weken staat Hendriks met Asbest in het hele land op podia, als bekroning op een bijzonder jaar





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