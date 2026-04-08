Dennis Bergkamp sluit terugkeer bij Ajax uit: 'Dan is het klaar'

Voormalig Ajax-speler Dennis Bergkamp heeft via zijn zaakwaarnemer Rob Jansen laten weten niet meer terug te keren bij Ajax. Bergkamp blikt terug op zijn periode in de technische staf en de impact van de Fluwelen Revolutie.

Dennis Bergkamp heeft via Rob Jansen aangegeven dat hij niet meer terugkeert bij Ajax . De voormalig voetballer was tussen 2011 en eind 2017 actief in de technische staf van Ajax , onder leiding van Frank de Boer en Peter Bosz. Bergkamp blikt terug op zijn periode bij de club. “Ik heb een leuke periode gehad bij Ajax , waarvan ik denk: prima”, aldus Bergkamp. Hij legt uit dat zijn rol was om te helpen, wat hij deed.

“De vraag is mij gesteld om te helpen, dat heb ik gedaan, waarna ik op een heel vervelende manier ben weggegaan. Dan is het klaar ook”, stelt de 79-voudig Oranje-international resoluut. De beslissing van Bergkamp is duidelijk, een terugkeer is uitgesloten. De impact van zijn vertrek, samen met de eerdere Fluwelen Revolutie, is nog altijd voelbaar binnen de club. \In september 2010 initieerde Johan Cruijff, samen met onder anderen Wim Jonk en Bergkamp, de ‘Fluwelen Revolutie’. Cruijff uitte toen kritiek op Ajax en gaf aan zijn club niet meer te herkennen. Deze periode kenmerkte zich door een nieuwe, frisse wind binnen Ajax, waarbij veel oud-Ajacieden in het bestuur kwamen en zich richtten op de jeugdopleiding. Bergkamp blikt terug op deze periode met trots. “Misschien is het erg eigenwijs, maar ik zie die periode als erg succesvol”, stelt Bergkamp. “Ik denk dat wij dingen hebben veranderd en neergezet, waar anderen uiteindelijk weer profijt van hebben gehad.” Volgens hem werd die revolutie in Amsterdam nooit serieus genomen. “Er wordt eerder lacherig over gedaan dan naar de feiten gekeken.” De revolutie was gericht op het veranderen van de clubcultuur en het verbeteren van de jeugdopleiding, met als doel een duurzaam succes. Het was een periode van vernieuwing en het terugbrengen van de Ajax-identiteit. Frank de Boer verving Martin Jol in 2010 als trainer. De Boer leidde Ajax in vier opeenvolgende seizoenen naar het kampioenschap. In seizoen 2015/16 miste hij op de laatste speeldag het vijfde kampioenschap, tegen De Graafschap (1-1). Op 12 mei 2016 kondigde hij aan dat hij zijn contract bij de club niet zou verlengen. Bergkamp herinnert zich de situatie aan het begin van de revolutie. “We begonnen met een club die misschien geen schulden had, maar er was helemaal niets. Tijdens die revolutie hebben we met de verkoop van talenten en het simpel winnen van wedstrijden ervoor gezorgd dat er heel veel geld is binnengekomen”, benadrukt de voormalig spits van Ajax, Internazionale en Arsenal. De focus lag op het ontwikkelen van talenten en het financieel gezond maken van de club.\Het tijdperk van Bergkamp in Amsterdam eindigde in 2017. Hij constateert dat er geen goed vervolg is gegeven aan het beleid dat in die periode is ingezet. “Ik denk dat degenen die het hebben opgepakt, uiteindelijk niet begrepen wat de revolutie inhield. Als je geld hebt, is succes heel makkelijk. Dan kun je kopen. Maar beleid is iets heel anders: je gelooft met elkaar ergens in en zonder naar geld te kijken krijg je iets voor elkaar.” De essentie van de Fluwelen Revolutie, het creëren van een duurzame succesformule door middel van jeugdopleiding en een duidelijke clubfilosofie, is volgens Bergkamp niet behouden gebleven. Hij bekijkt de huidige situatie van Ajax met een kritische blik, betreurt de gemiste kansen en benadrukt het belang van het vasthouden aan de kernwaarden van de club. Zijn analyse toont een diepgaand inzicht in de dynamiek van de club en de uitdagingen waar Ajax voor staat in de moderne voetbalwereld. De uitspraken van Bergkamp laten zien dat hij nog steeds betrokken is bij de club, zelfs na zijn vertrek. Hij volgt de ontwikkelingen op de voet en deelt zijn mening over de gang van zaken. De boodschap is helder: het is van cruciaal belang om de fundamenten van de club te respecteren en te blijven investeren in de toekomst





