DENK en VVD uiten kritiek op formatie Utrecht: 'Niet transparant'

DENK en de VVD in Utrecht bekritiseren de formerende partijen vanwege een gebrek aan transparantie tijdens de coalitievorming. Beide partijen voelen zich buitengesloten en ontevreden over de gang van zaken. De oppositiepartijen reageren scherp op de beslissing om zonder hun deelname verder te gaan.

DENK en de Utrecht se VVD uiten hun ongenoegen en beschuldigen de formerende partijen van een gebrek aan transparantie. De oppositie toonde zich direct kritisch tijdens het eerste debat in de Utrecht se gemeenteraad. De partijen zijn ontevreden over het feit dat vier partijen zonder hun betrokkenheid gaan onderhandelen. De gemeenteraad van Utrecht sprak woensdagavond over het verslag van verkenner Lilianne Ploumen (PvdA). Ploumen voerde gesprekken met vrijwel alle partijen in de raad.

Haar conclusie was dat GroenLinks-PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren moeten gaan werken aan een nieuwe coalitie. \Mahmut Sungur, fractievoorzitter van DENK, benadrukt dat zijn partij als winnaar uit de verkiezingen is gekomen, met meer stemmen en een gewonnen zetel. GroenLinks-PvdA behaalde procentueel dezelfde resultaten als vier jaar geleden, maar profiteerde van de verdeling van restzetels en kreeg een zetel erbij. DENK werd echter al snel buitenspel gezet. Sungur mocht na de eerste gespreksronde niet meer terugkeren, wat hem zichtbaar stoorde. Hij argumenteert dat zijn partij in veel wijken de belangen vertegenwoordigt van Utrechters met een migratieachtergrond, die nu geen stem krijgen in de nieuwe coalitie. Linda Voortman, tijdelijk fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA, verwees naar een eerdere periode waarin Sungur betrokken was bij een controverse rond een raadslid van D66. Zij noemde deze gebeurtenissen als een reden waarom DENK niet welkom was in de gesprekken. \Ook de VVD is kritisch. Deze partij heeft veel aanhang in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en is daar een van de grootste partijen. Voor de VVD is de implementatie van betaald parkeren een belangrijk thema, dat de liberalen willen tegenhouden. De VVD was bereid om hierover te discussiëren met GroenLinks-PvdA, een toenadering die Tess Meerding omschreef als een uitgestoken hand. Deze uitgestoken hand is echter 'keihard afgewezen en keihard genegeerd op een manier die ik onfatsoenlijk vind,' aldus Meerding. De VVD mocht niet deelnemen aan de tweede gespreksronde, ondanks een voorkeur van D66 om hen erbij te betrekken. D66 ruilde de VVD in voor het CDA, wat Meerding duidelijk dwarszit. Een poging tot verzoening van fractievoorzitter Venita Dada - Anthonij (D66) viel niet in goede aarde bij de VVD. Tijdens het debat werd bekend dat oud-wethouder Victor Everhardt (D66) de formatie van de nieuwe coalitie zal ondersteunen, samen met Lilianne Ploumen (PvdA) die bij het proces betrokken blijft





