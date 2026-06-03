Denise van der Laan over haar gebroken hart: 'Ik zie geen kans voor een nieuwe relatie'

Denise van der Laan vertelt in Beau Monde over haar moeilijke periode na de breuk met Mike Hansler. Ze is voorzichtig met de liefde en focust nu op haar carrière en geluk. Haar hart is gebroken, maar ze geniet weer van het leven in Spanje.

Realityster Denise van der Laan (36) heeft een turbulente tijd achter de rug na haar breuk met Mike Hansler en de openlijke ruzie met ex-schoonmoeder Monique.

In een interview met Beau Monde vertelt ze openhartig over haar huidige gemoedstoestand en waarom ze voorlopig geen nieuwe relatie aangaat.

"Mijn hart is gebroken geweest en dat doet pijn," zegt Denise. Ze legt uit dat de breuk haar heeft doen beseffen dat ze eerst zichzelf gelukkig moet maken voordat ze zich aan iemand anders kan geven. Ondanks dat ze regelmatig berichten krijgt van mannen die met haar op date willen, voelt ze zich nog niet klaar.

"Ik zie daardoor geen kans om in een nieuwe relatie te stappen. Ik ben voorzichtig geworden.

" Toch sluit ze de liefde voor de toekomst niet uit, maar op dit moment staan haar carrière en persoonlijke groei voorop. Denise is momenteel te zien in de nieuwe serie 'Anti Survival Show' en geniet van haar projecten. Ze heeft een huisje in Spanje waar ze tot rust komt.

"Ik ben nu weer happy en geniet van het leven," aldus de realityster. De afgelopen periode heeft haar veel geleerd. Ze kijkt nu anders naar relaties en hecht meer waarde aan zelfliefde.

"Je moet eerst jezelf gelukkig maken voordat je iemand anders gelukkig kunt maken, daar geloof ik heilig in. " Denise hoopt in de toekomst mee te doen aan programma's over wonen in Spanje, zodat ze haar serieuze kant kan laten zien. "Ik wil graag meer delen over hoe ik in het leven sta, de gevoelige snaar bij mensen raken, dat lijkt me mooi.

" De realityster blikt terug op de roerige periode en is dankbaar voor de kansen die ze heeft gekregen. "Ik ben erin gerold en erin gegroeid. " Haar ex-schoonmoeder Monique haalde eerder uit naar Denise, maar Denise reageerde met een sketch waarin ze Monique op de hak nam. Inmiddels heeft Denise de breuk verwerkt en kijkt ze vooruit.

"Als er straks meer rust is, komt er vast vanzelf een leuke man op mijn pad. " Voor nu legt ze de focus op zichzelf en haar carrière. Ze heeft veel energie gestoken in haar projecten en voelt zich sterker dan ooit.

"Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt, het heeft me gevormd tot wie ik nu ben. " Denise blijft positief en hoopt dat haar verhaal anderen kan inspireren om ook voor zichzelf te kiezen. Ze benadrukt dat het oké is om tijd te nemen voor jezelf na een breuk.

"Het is makkelijker om over een relatiebreuk heen te komen als je weet wat je waard bent. " De realityster heeft haar leven weer op de rit en kijkt uit naar de toekomst, of die nu met of zonder partner is. Haar avontuur in Spanje en haar televisiewerk geven haar voldoening.

"Ik wil laten zien dat er meer is dan alleen de glamour, ik heb ook een serieuze kant. " Denise blijft trouw aan zichzelf en hoopt dat anderen dat ook durven te zijn





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