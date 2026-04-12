Den Uil: 'We Gaven de Goals Cadeau' - Excelsior Koestert Punt Tegen PEC Zwolle

Excelsior-trainer Den Uil is kritisch na de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Ondanks een punt, wijst hij op de slordigheden en cadeaus die de ploeg weggeeft. Invaller Wlodarczyk redt een punt, maar Den Uil blijft nuchter.

Misschien moeten we dit punt koesteren, is de conclusie die Den Uil trekt bij ESPN na de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij analyseert de wedstrijd en komt tot een duidelijke conclusie: Excelsior heeft de overwinning aan zichzelf te wijten. Den Uil was verre van tevreden over het spel van zijn ploeg. 'Ik vond ons vandaag niet goed aan de bal, met gevoel voor understatement, want we geven de goals cadeau.' De nederlaag was bijna een feit, en de excuses waren dan ook snel gezocht.

De manier waarop de goals tot stand kwamen was bijzonder frustrerend voor de coach. De 1-0 van Thijs Oosting kwam na geklungel in de opbouw, waarbij de verdediging er niet best uitzag. Ook de 2-1 van Odysseus Velanas werd makkelijk weggegeven, iets wat volgens Den Uil simpelweg niet mag gebeuren. De slordigheid in de eigen gelederen brak de ploeg op. \Den Uil was dan ook kritisch op zijn spelers: 'We waren slordig, hebben PEC twee keer in het zadel geholpen en dat is de belangrijkste reden dat wij vandaag niet verdienden te winnen. Zo begin je niet aan een wedstrijd.' De vroege achterstand, al na drie minuten, zette de toon voor de rest van de wedstrijd en maakte het extra moeilijk voor Excelsior om terug te komen. Ondanks de slechte start en het matige spel, wist Excelsior toch nog een punt uit het vuur te slepen dankzij invaller Szymon Wlodarczyk. De spits was trefzeker en scoorde de belangrijke gelijkmaker. Den Uil relativeerde echter de impact van zijn eigen wissels. 'Dat is niet mijn gouden hand, hoor', reageert de jonge oefenmeester bescheiden. Hij benadrukt dat de spelers zelf de eer toekomen. 'Het is heel prettig dat de jongens die erin komen, in dit geval Szymon, hun waarde kunnen hebben voor het team. Het pakt niet elke week goed uit en als het wel goed uitpakt is het een 'gouden hand', maar zo wil ik het niet noemen.' Den Uil benadrukt dat het de inzet en kwaliteit van de spelers zelf is die de doorslag geven, en dat de invloed van de coach daarin kleiner is dan vaak wordt gedacht. De wedstrijd was een rollercoaster van emoties voor Excelsior, waarbij de les vooral was dat slordigheden en cadeaus aan de tegenstander duur kunnen uitpakken. De coach benadrukt het belang van concentratie en focus gedurende de hele wedstrijd.\De remise voelde dan ook als een kleine overwinning, gezien het spelbeeld en de manier waarop de doelpunten tot stand kwamen. Den Uil benadrukte nogmaals dat het punt gekoesterd moet worden, gezien de omstandigheden. Hoewel de ploeg niet de overwinning verdiende, heeft het toch karakter getoond door terug te komen en een punt te pakken. De focus zal nu ongetwijfeld liggen op het verbeteren van de opbouw en het vermijden van de slordigheden die het Excelsior zo duur kwamen te staan. De coach zal de komende week de beelden van de wedstrijd analyseren en de spelers aanspreken op de fouten die gemaakt zijn. Het is nu zaak om de positieve punten uit de wedstrijd mee te nemen en te bouwen aan een betere prestatie in de volgende wedstrijd. De kritiek van Den Uil is er niet om de spelers af te schilderen, maar om ze te helpen groeien en de prestaties te verbeteren. De coach wil dat zijn spelers beseffen dat elke fout gevolgen kan hebben en dat constante concentratie essentieel is. De wedstrijd tegen PEC Zwolle was een leerschool, waaruit Excelsior hopelijk sterker en slimmer komt





