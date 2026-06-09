Den Helder heeft hoogste percentage vroegtijdige schooluitval in Noord-Holland

Den Helder heeft het hoogste percentage vroegtijdige schooluitval in Noord-Holland, met 3,6 procent in het schooljaar 2024-2025. Dit blijkt uit onderzoek van Pointer en NH.

Van alle Noord-Hollandse gemeenten stoppen in Den Helder relatief gezien de meeste leerlingen vroegtijdig met hun opleiding, zo blijkt uit onderzoek van Pointer en NH.

In het schooljaar 2024-2025 was sprake van 3,6 procent vroegtijdige schooluitval op het voortgezet en middelbaar onderwijs. De meeste schoolverlaters komen van het mbo. Landelijk gezien stopt zo'n 2 procent van de leerlingen. Uit cijfers van DUO blijkt dat in Den Helder relatief veel jongeren van school gaan zonder een mbo-2, havo- of vwo-diploma op zak te hebben.

In het schooljaar 2024-2025 stopte 3,6 procent van de leerlingen van middelbare en mbo-scholen in de marinestad vroegtijdig met hun opleiding. Het schooljaar 2022-2023 was het percentage vroegtijdige schoolverlaters met 3,7 procent nog iets hoger. Den Helder hoort daarmee bij de top tien van Nederlandse gemeenten, en staat bovenaan als het gaat om gemeenten in Noord-Holland én staat in 2024-2025 zelfs bovenaan de lijst van middelgrote gemeenten in Nederland.

Bovenaan de lijst van alle gemeenten staan Limburgse gemeenten als Heerlen, Kerkrade en Maastricht





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