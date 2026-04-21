Den Haag verkent invoering voordelig Nederland-ticket voor openbaar vervoer

Het kabinet overweegt een voorstel van GroenLinks-PvdA om deze zomer onbeperkt reizen met het ov buiten de spits goedkoper te maken als reactie op de energiecrisis.

De Nederlandse politiek buigt zich momenteel over een opmerkelijk initiatief om de impact van de aanhoudende energiecrisis te verzachten. In de wandelgangen van Den Haag klinken positieve geluiden over de invoering van een zogenoemd Nederland-ticket voor het openbaar vervoer , een voorstel dat afkomstig is van oppositiepartij GroenLinks-PvdA. Mocht dit plan daadwerkelijk worden doorgevoerd, dan kunnen reizigers komende zomer voor een vast, gereduceerd maandbedrag onbeperkt gebruikmaken van bussen, trams, treinen en metro's, mits zij reizen tijdens de daluren.

Dit voorstel moet gezien worden in de bredere context van de economische onrust die is ontstaan door de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, waarbij de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran voor een forse stijging van de olieprijzen heeft gezorgd. Terwijl het minderheidskabinet eerder deze week een steunpakket van bijna een miljard euro presenteerde, waaronder noodfondsen voor huishoudens met betalingsproblemen en hogere reiskostenvergoedingen voor werknemers, vinden verschillende oppositiepartijen dat de huidige maatregelen tekortschieten.

Om tot een breder draagvlak en een meerderheid in de Tweede Kamer te komen, zijn er intensieve onderhandelingen gaande tussen het kabinet en de oppositie. Het voorstel voor het Nederland-ticket wordt daarbij als een van de meest kansrijke oplossingen beschouwd. De achterliggende gedachte van de kortingskaart is om burgers een betaalbaar en effectief alternatief te bieden voor het gebruik van de auto. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks-PvdA, benadrukt dat de stijgende brandstofkosten en de dreigende schaarste op de oliemarkt vragen om slimme interventies.

Door het openbaar vervoer buiten de spits aanzienlijk goedkoper te maken, hoopt de politiek niet alleen de portemonnee van de burger te ontlasten, maar ook de druk op de verkeerswegen te verminderen. Het is belangrijk om op te merken dat het ticket specifiek is ontworpen voor recreatief gebruik en sociaal verkeer, zoals familiebezoeken, en niet primair bedoeld is voor de dagelijkse forens. Voor die groep werknemers wordt immers al gerekend op de bestaande reiskostenvergoedingen van werkgevers.

Volgens de berekeningen van Klaver kan de nieuwe kaart het reizen buiten de spits voor veel mensen ongeveer 60 procent goedkoper maken. Hiermee volgt Nederland min of meer het spoor van onze oosterburen, waar soortgelijke initiatieven sinds het begin van de oorlog in Oekraïne succesvol zijn ingezet om de mobiliteit betaalbaar te houden voor de gehele bevolking. Het oorspronkelijke idee van de partij was gebaseerd op een ticket van 9 euro per maand, maar na een kritische blik op de financiële haalbaarheid is dit plan bijgesteld.

Een dergelijke regeling zou de schatkist zo'n 400 miljoen euro kosten, wat op dit moment niet als realistisch wordt beschouwd. Het herziene voorstel voorziet nu in een maandprijs van 49 euro, waardoor de kosten voor de overheid dalen tot naar schatting 118 miljoen euro. Dit bedrag is een stuk behapbaarder in het huidige begrotingsklimaat. Klaver spreekt van constructieve gesprekken met zowel het kabinet als de coalitiepartijen en toont zich voorzichtig optimistisch over de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer.

De politieke wil lijkt aanwezig om op korte termijn tot een besluit te komen, aangezien de zomermaanden snel naderen en de behoefte aan verlichting voor de Nederlandse consument groot is. Het is een testcase voor de huidige minderheidsregering om te laten zien dat zij in staat is om via samenwerking met de oppositie pragmatische oplossingen te vinden voor de urgente maatschappelijke problemen van vandaag.





