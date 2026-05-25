Den Haag schrapt levensbeschouwelijke vrijstelling van leerplicht voor honderd kinderen

De gemeente Den Haag heeft besloten de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht voor honderd kinderen op te heffen. Deze kinderen moeten na de zomervakantie weer naar school, omdat hun ouders geen geschikte openbare school in de buurt vinden die aansluit bij hun geloof of levensbeschouwelijke overtuigingen.
Ruim honderd kinderen uit Den Haag die thuisonderwijs krijgen in verband met de levensbeschouwing van hun ouders, moeten na de zomervakantie weer naar school. Dat meldt de gemeente Den Haag .
Mogelijk moeten kinderen in andere gemeenten binnenkort ook terug de klas in. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, bevestigt een woordvoerder aan de NOS. Op dit moment hebben 102 Haagse kinderen die vrijstelling; vier keer zoveel als vijf jaar geleden. Hun ouders stellen dat er binnen redelijke afstand geen enkele school is die aansluit bij hun geloof of levensbeschouwelijke overtuigingen.
Het is niet duidelijk of al die kinderen daadwerkelijk thuisonderwijs krijgen, en ook niet wat eventuele lessen inhouden. De onderwijsinspectie houdt daar geen toezicht op.
'Het kan zijn dat ze goed thuisonderwijs krijgen, maar deze kinderen zijn echt uit beeld', zegt de Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer in hetVorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen nog aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school bij ze in de buurt is. Op openbare scholen is onderwijs dat aan godsdienst, levensbeschouwing of maatschappij raakt in principe objectief, aldus de Hoge Raad.
Voor basisscholen betekent 'in de buurt' maximaal 6 kilometer weg van de woning, voor middelbare scholen maximaal 20 kilometer. In een stad als Den Haag woont niemand te ver weg van een openbare school, redeneert de gemeente.
'De Hoge Raad heeft gezegd: er is voor die gezinnen wel degelijk een geschikte school. Het is niet langer plausibel om aanspraak te maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling', zegt Bredemeijer.
'In de uitspraak staat dat de overheid een taak heeft. Ik voel mij aangesproken om samen met mijn leerplichtambtenaren een plek te vinden voor deze kinderen.
' Ouders die deze zomer een verlenging van de vrijstelling aanvragen, krijgen 'nee' te horen. 'Maar we gaan ook het gesprek aan. Als een stoel in de klas na de vakantie dan toch leeg blijft, voelen we ons door de uitspraak gesteund om te handhaven. Er is leerplicht, maar kinderen hebben ook recht op goed onderwijs.
'De wethouder benadrukt dat ouders van kinderen met een dergelijke vrijstelling nu maar beperkt hoeven te motiveren waarom zij hun kind thuis willen lesgeven. 'Mensen hoeven heel weinig informatie te geven bij zo'n aanvraag. We weten dus niet precies wat de levensovertuiging is, of het wel klopt, en of er echt niet een geschikte school voor een kind is.
Den Haag Leerplicht Levensbeschouwelijke Vrijstelling Onderwijsinspectie Hoogere Raad Onderwijs Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie Onderwijs
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Stegeman in tranen na promotie met Willem II: 'Deze is voor mijn vader'John Stegeman is geëmotioneerd na de promotie met Willem II naar de Eredivisie. De 49-jarige trainer draagt de zege op aan zijn overleden vader. De ploeg uit Brabant versloeg FC Volendam na penalty's.
Read more »
Joshua Kitolano vertrekt Sparta Rotterdam deze zomerDe 24-jarige middenvelder loopt eind juni uit zijn contract op Het Kasteel en trekt de deur dus transfervrij achter zich dicht.
Read more »
Luister nu de podcast 'Leven in muziek' met zangeres en theatermaker Carmen SchilstraIn deze aflevering van 'Leven in muziek' is Carmen Schilstra te gast.
Read more »
Illegale drugsmarkt in Den Haag: 85 miljoen euro per jaarDe gemeente Den Haag heeft rioolwateronderzoek uitgevoerd en heeft ontdekt dat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro omgaat op de Haagse drugsmarkt. De uitkomsten bevestigen het belang van de lokale drugsaanpak en tonen verschillen in gebruik van drugs tussen Den Haag en andere steden.
Read more »