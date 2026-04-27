Demonstraties langs route koninklijke familie in Dokkum

Tijdens het bezoek van de koninklijke familie aan Dokkum waren er demonstraties op drie verschillende locaties. De gemeente bevestigt dat de protesten vooraf waren aangemeld en dat er nauwe samenwerking was tussen verschillende veiligheidsdiensten om de orde te handhaven. De demonstraties waren divers van aard, met verschillende boodschappen en organisaties vertegenwoordigd.

Dokkum werd vandaag het toneel van demonstraties langs de route die de koninklijke familie aflegde. De gemeente Noardeast-Fryslân bevestigt dat er op drie verschillende locaties protesten plaatsvonden, voorafgaand aan het bezoek waren deze demonstraties ook al bij de gemeente aangemeld.

De autoriteiten benadrukken dat de demonstraties ordelijk verliepen en dat er nauwe samenwerking was tussen verschillende veiligheidsdiensten om een veilige omgeving te garanderen. De demonstraties waren divers van aard, met verschillende boodschappen en organisaties vertegenwoordigd. De eerste demonstratie vond plaats aan het begin van de route en werd georganiseerd door Nationaal Protest. Met de gemeente werd een goede dialoog gevoerd, aldus een woordvoerder.

De demonstranten toonden een groot spandoek met de tekst 'Nationaal Protest' en er waren ook andere uitingen van protest te zien. Opvallend was de aanwezigheid van een omgekeerde Nederlandse vlag en een spandoek met de tekst 'Voor vrouwenveiligheid in Noardeast-Fryslân'. Het is momenteel niet duidelijk of deze laatste uitingen direct verbonden waren aan de acties van Nationaal Protest, of dat het om individuele demonstranten ging die hun eigen standpunten wilden uiten.

Binnen hetzelfde demonstratievak was ook een eenmansprotest te zien, wat de diversiteit van de meningen onderstreept. De autoriteiten hebben geen informatie over de motivatie van deze individuele demonstrant. De aanwezigheid van deze verschillende protesten toont aan dat er binnen de gemeenschap uiteenlopende gevoelens leven over het bezoek van de koninklijke familie en de thema's die zij vertegenwoordigen. De gemeente heeft aangegeven dat zij de demonstranten de ruimte gaven om hun mening te uiten, zolang dit binnen de wettelijke grenzen gebeurde.

De beveiliging rondom het bezoek van koning Willem-Alexander en zijn familie was aanzienlijk. Hoewel de autoriteiten geen concrete cijfers willen vrijgeven over het aantal beveiligers en de precieze inzet, was er een duidelijke en zichtbare aanwezigheid van beveiligingspersoneel langs de gehele route. De gemeente Noardeast-Fryslân benadrukt de nauwe samenwerking met de politie, de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deze samenwerking was essentieel om een gecoördineerde en effectieve beveiligingsoperatie te garanderen.

De woordvoerder van de gemeente heeft echter benadrukt dat de verhoogde beveiliging niet het gevolg was van een specifiek dreigingsbeeld. De inzet van beveiligingspersoneel was standaardprocedure bij een bezoek van de koninklijke familie, en was gericht op het waarborgen van de veiligheid van zowel de koninklijke familie als de aanwezige burgers. De autoriteiten zijn tevreden over het verloop van het bezoek en de manier waarop de demonstraties zijn afgehandeld.

Er zijn geen incidenten gemeld en de orde is te allen tijde gehandhaafd. De focus lag op het faciliteren van een veilig en respectvol verloop van zowel het koninklijk bezoek als de demonstraties





