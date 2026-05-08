Demonstratie tegen azc in Uithoorn verliep rustig, maar eindigde in onrust met zwaar vuurwerk

Een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoorn trok vooral mensen van buitenaf aan. Hoewel de demonstratie zelf rustig verliep, ontstond er na afloop onrust toen een groep zwaar vuurwerk afstak. De politie was met groot machtsvertoon aanwezig, maar de organisator van het protest bleef onbekend. Bewoners van Uithoorn deelden hun zorgen over de veiligheid in de buurt van het geplande azc.

Een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in Uithoorn en vlak over de grens met Amstelveen verliep gisteravond over het algemeen rustig, hoewel er na afloop van de demonstratie nog enige onrust ontstond.

De demonstratie was niet georganiseerd door inwoners van Uithoorn zelf, maar trok vooral veel mensen van buiten de gemeente. Na afloop van de demonstratie hield een groep demonstranten de politie en Mobiele Eenheid (ME) nog een tijd lang bezig door zwaar vuurwerk af te steken. Terwijl een protestmars tegen een noodopvang in Loosdrecht afgelopen woensdag vooral mensen uit de eigen gemeente aantrok, haakten gisteravond in Uithoorn juist veel mensen van buitenaf aan. De politie was met groot machtsvertoon aanwezig.

De vraag wie de organisator van het protest was, wilden aanwezigen aan wie NH het vroeg niet beantwoorden. Een groep die eerder in oktober een demonstratie op poten had gezet, liet weten deze demonstratie niet te hebben georganiseerd. Ook bij hen was de organisator niet bekend. Vaderlandsliefde Nederland, een groep die een paar dagen eerder een video deelde waarin een spandoek aan de beoogde opvanglocatie aan de Wiegerbruinlaan werd gehangen, was eveneens niet betrokken bij de organisatie.

Een groep van zo'n 200 demonstranten verzamelden zich om 19.30 uur bij de Wiegerbruinlaan, waar een asielzoekerscentrum voor 250 asielzoekers moet komen. Daarna liepen de demonstranten in een mars naar het gemeentehuis van Uithoorn. De meeste mensen die NH aansprak, wilden niet op camera reageren. Iemand vertelde met een groep van buitenaf te zijn gekomen.

Hij was in meerdere gemeentes bij anti-azc-demonstraties geweest. Aanwezige Uithoornaars met wie NH sprak, gaven aan dat een deel van de deelnemers hen niet bekend voorkwam. Twee vrouwen die wél uit Uithoorn komen, deelden hun zorgen.

'Ik heb de allermooiste kleindochter en kleinzoon van de wereld. Die kunnen hier straks niet fietsen. Ik vecht voor hun veiligheid', vertelde een van hen. Ze was vooral bang dat er alleen maar mannen in het centrum komen wonen.

'Op één kluitje vind ik dat heel onveilig. ' De gemeente Uithoorn stelt op haar website dat de groep bewoners uit 'een mix van volwassenen, stellen en gezinnen' zal bestaan. Alleenstaande minderjarigen komen er niet. De vrouw was van mening dat asielzoekers geholpen moeten worden.

'Maar het moet ook kunnen', zei ze. De ander was het daarmee eens, maar vond dat de inwoners van Uithoorn daar niet mee belast hoeven te worden.

'Wij hebben ook onze eigen dingen. Mijn dochter staat al heel lang ingeschreven en krijgt geen woning.

' Nadat de demonstratie was afgelopen en de sprekers waren vertrokken, werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Een groep onruststokers liep in de richting van de Wiegerbruinlaan en werd achtervolgd door de politie en ME. Of er aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend. Omwonenden vertelden aan NH de overlast erg vervelend te vinden.

'Wij hebben ook gewoon huisdieren binnenzitten die hier heel angstig van worden. ' De Uithoornse gemeenteraad stemde in november 2024 in met een azc aan de Wiegerbruinlaan voor maximaal 250 bewoners. De duur van de opvang is 15 jaar. Het COA heeft een omgevingsvergunning aangevraagd die de gemeente nog in behandeling heeft.

Daarna kunnen inwoners nog bezwaar maken. Tegen een opvanglocatie net over de grens bij Amstelveen verzet de Uithoornse politiek zich. Daar zou tien jaar lang een azc met plek voor maximaal 280 asielzoekers komen. Uithoorn heeft hiertegen bezwaar aangetekend





Asielzoekerscentrum Demonstratie Uithoorn Politie Veiligheid

