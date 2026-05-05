Demonstratie tegen asielzoekersopvang in Apeldoorn escaleert: politie gebruikt honden om rotonde te ontruimen

Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is dinsdagavond uit de hand gelopen. Demonstranten blokkeerden het verkeer en bekogelden de politie met vuurwerk. De politie moest met honden ingrijpen om de rotonde te ontruimen. Het is de derde demonstratie in korte tijd tegen de noodopvang.

Politie keerde later op de avond terug met meerdere busjes en politiehonden om de rotonde leeg te vegen. Demonstranten werden in Facebook-groepen opgeroepen om dinsdagavond 5 mei te verzamelen op de 'rontonde Maten Apeldoorn', doelend op de rotonde aan de Laan van Maten met de beelden van de Zwevende Maagden. Vorige week was ME aanwezig om eenzelfde demonstratie in de gaten te houden, toen waren er ongeveer 200 mensen aanwezig.

Volgens De Stentor verzamelden zich dinsdagavond zo'n 150 mensen om te demonstreren. Net zoals vorige week trok de groep naar de beoogde locatie van de noodopvang aan de Waleweingaarde. Ze liepen over de weg en staken vuurwerk af. Omdat de mensen over de weg liepen, sloot de politie de Laan van Maten af.

Uiteindelijk keerde de groep demonstranten terug naar de rotonde. Deze rotonde hebben ze een deel van de avond bezet, meldt een 112-verslaggever ter plaatse. De situatie leek eerst onder controle, maar liep daarna uit de hand. Zo is er met vuurwerk naar de politie gegooid, aldus de 112-verslaggever.

De politie, die volgens De Stentor aanwezig was met acht wagens, besloot de rotonde rond 21.00 uur te verlaten. Een half uur later keerde de politie terug met vijftien busjes. De rotonde werd daarop leeg geveegd door agenten met honden. Of er mensen zijn opgepakt is niet duidelijk.

Het is de derde demonstratie in korte tijd, nadat halverwege april bekend werd gemaakt dat een groep van 240 asielzoekers tijdelijk opgevangen gaat worden in het leegstaande schoolgebouw. Dit schoolgebouw werd vorige week tijdens de demonstratie bekogeld met zwaar vuurwerk. Voor het hek van het pand zijn rode fakkels gelegd en er zijn eieren tegen de ruiten gegooid. De demonstranten waren fel gekant tegen de komst van de noodopvang en gebruikten verschillende middelen om hun onvrede te uiten.

De politie heeft de situatie uiteindelijk onder controle gekregen, maar de spanningen in de stad blijven hoog. Lokale bewoners hebben gemengde gevoelens over de komst van de asielzoekers, waarbij sommigen zich zorgen maken over de veiligheid en anderen juist steun betuigen voor de noodopvang. De gemeente Apeldoorn heeft aangegeven dat de noodopvang noodzakelijk is vanwege de grote toestroom van asielzoekers in Nederland. De demonstraties tonen echter aan dat er veel weerstand is tegen deze maatregel.

Het is nog niet duidelijk hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen, maar de politie houdt de situatie nauwlettend in de gaten





