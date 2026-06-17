Demonstranten steken fakkels af tijdens anti-azc-protest in Didam, Wilders spreekt

Tijdens een anti-asielzoekerscentrum-demonstratie in Didam werden fakkels afgestoken en ontstond er onrust. PVV-leider Geert Wilders hield een toespraak waarin hij het lokale bestuur en national beleid fel bekritiseerde. De politie bracht tegendemonstranten veiligheidshalve weg en mogelijk werd iemand aangehouden.

Op woensdagavond vond in Didam een protestactie tegen de komst van een asielzoekerscentrum (azc) plaats, die gepaard ging met enkele incidenten. Demonstranten staken fakkels af en er werd mogelijk een persoon aangehouden, waarna journalistieke bronnen meldden dat een man door agenten in een politiebusje werd geduwd.

De markt bij het oude raadhuis fungeerde als start- en eindpunt van een mars, die aanvankelijk werd bijgewoond door ongeveer 150 mensen. Na de mars vestigde PVV-leider Geert Wilders de aandacht op dit punt met een toespraak, die werd bijgewoond door ongeveer 400 toehoorders. De mars zelf duurde ongeveer 25 minuten en liep over een beperkte route. Deelnemers droegen spandoeken met teksten zoals 'Geen azc in Didam/Montferland' en 'Is onze veiligheid nog wel belangrijk?

'. Een klein groepje van zes tegendemonstranten, die het boodschap 'Geef haat geen vuur' aanhangde, was aanwezig langs de route en later op het plein. Volgens verslaggevers werden tijdens de mars in het eerste kwartier al fakkels afgestoken. Bovendien pakten anti-azc-demonstranten protestborden weg van de tegendemonstranten en werd minstens één tegendemonstrant omgeduwd.

Edwin Wagensveld van Pegida was ook aanwezig en verschillende demonstranten maakten foto's met hem. Na de mars werden de zes tegendemonstranten door de politie naar een andere locatie geleid. Een aanwezige schold een van hen uit. De 17 minuten durende speech van Geert Wilders bevatte scherpe kritiek op het gemeentebestuur van Montferland, dat hij beschuldigde 'de weg volledig kwijt' te zijn en het dorp 'een azc in de maag te willen splitsen'.

Hij bekritiseerde het 'opengrenzenbeleid van Jetten' als crimineel, zonder daarbij specifieke maatregelen of wetten te noemen. Zijn eisen waren het sluiten van alle asielzoekerscentra en het 'terugsturen' van 'alle Syriërs'. Direct na de speech werd nog een fakkel aangestoken. Toen Wilders vertrok, ontstond volgens verslaggevers een korte onrustige sfeer.

Zij zagen hoe agenten een man met zijn handen op de rug in een politiebusje duwden. Een politiewoordvoerder kon nog niets bevestigen over mogelijke anhoudingen tijdens het protest





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Didam Anti-Azc Protest Geert Wilders PVV Asielzoekerscentrum Pegida Fakkels Demonstratie Montferland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wilders komt naar protest in Didam: buurt moet fietsen en tuinmeubels uit voortuin halenDe gemeente Montferland sluit woensdag een deel van het centrum van Didam af en bewoners kunnen tijdelijk niet met hun auto's bij hun huizen komen.

Read more »

Steeds dezelfde demonstranten bij lokale asielprotesten, ook in Zwolle en DeventerBij lokale asielprotesten komen telkens weer dezelfde vaste groepen actievoerders van buitenaf langs. Zo ook bij recente protesten in Zwolle en Deventer.

Read more »

Anti-azc-protest in Didam: 150 mensen lopen mee, fakkels afgestokenEr zijn fakkels afgestoken bij de anti-azc-demonstratie in Didam op woensdagavond. Om 19.00 uur startte in het dorp een wandelmars als protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum.

Read more »

Anti-azc-protest in Didam: fakkels afgestoken, Wilders geeft toespraakEr zijn fakkels afgestoken bij de anti-azc-demonstratie in Didam op woensdagavond. Om 19.00 uur startte in het dorp een wandelmars als protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum.

Read more »