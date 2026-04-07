Democraten reageren geschokt op Trumps dreiging Iran te vernietigen: 'Extreem ziek'

Democratische politici reageren heftig op de uitlatingen van Donald Trump, die de vernietiging van de Iraanse beschaving dreigde als Iran niet zou voldoen aan Amerikaanse eisen. De reacties variëren van afschuw tot oproepen tot afzetting. Zelfs een voormalig bondgenoot distantieert zich.

Democratische politici reageren geschokt op de dreigende uitspraken van Donald Trump , waarin hij de vernietiging van de Iraanse beschaving aankondigde als Iran niet vóór 02:00 uur vannacht, Nederlandse tijd, zou instemmen met de Amerikaanse eisen voor een einde aan het conflict. De reacties, variërend van intense verontwaardiging tot beschuldigingen van oorlogsmisdaden, weerspiegelen de diepe bezorgdheid over de retoriek en mogelijke consequenties van Trumps uitspraken.

\Chuck Schumer, de fractieleider van de Democraten in de Senaat, uitte zijn afkeuring door Trump te omschrijven als 'een extreem ziek persoon'. Schumer benadrukte de verantwoordelijkheid van alle Republikeinen die zich niet uitspreken tegen 'deze onverantwoorde oorlog', en stelde hen medeplichtig aan eventuele gevolgen. Jason Crow, een Democraat in het Huis van Afgevaardigden, ging nog een stap verder door de oproep tot vernietiging van een beschaving te kwalificeren als een oorlogsmisdaad. Jim McGovern, eveneens lid van het Huis van Afgevaardigden, bestempelde Trumps dreigement als 'het pure kwaad'. Deze krachtige woorden illustreren de ernst waarmee Democraten de uitspraken van Trump beschouwen en hun angst voor de escalatie die hieruit zou kunnen voortkomen. De focus ligt niet alleen op de inhoud van de dreiging, maar ook op de morele en juridische implicaties ervan, die een diepe impact zouden hebben op de internationale gemeenschap.\De reactie van Marjorie Taylor Greene, een voormalig Republikeins Congreslid en ooit een bondgenoot van Trump, was opmerkelijk. Ze nam afstand van de voormalige president en riep op tot tijdelijke ontneming van zijn bevoegdheden. In een bericht op X (voorheen Twitter) verwees Greene naar het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat deze maatregel mogelijk maakt. Haar uitspraak luidde: 'We kunnen niet een hele beschaving vermoorden. Dit is kwaadaardig en gestoord.' Deze breuk met Trump, en de expliciete verwijzing naar het 25ste amendement, duidt op een groeiende ongerustheid, zelfs binnen de gelederen van de Republikeinen, over Trumps gedrag en de risico's die hij vertegenwoordigt. De oproep tot het inroepen van het 25ste amendement is een teken van de uitzonderlijke ernst die aan de situatie wordt toegekend en onderstreept de noodzaak om de macht van de voormalige president te beperken, gezien de aard van zijn dreigementen. De reacties van de politici laten een diepe kloof zien tussen de politieke visies en de vrees voor een potentieel catastrofale afloop van de huidige situatie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Iran Democraten Marjorie Taylor Greene Oorlogsdreiging

United States Latest News, United States Headlines

Amerikaanse Special Forces redden bemanningslid F-15 uit Iran: details van een gewaagde operatieEen gedetailleerd verslag van de spectaculaire reddingsoperatie van een Amerikaanse kolonel uit Iran, na de crash van een F-15. De operatie toont de complexiteit van moderne militaire operaties en de vastberadenheid van de VS.

Olieprijzen stijgen door oorlog in Iran, onzekerheid troefDe oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran veroorzaakt onzekerheid op de oliemarkt, wat leidt tot hogere prijzen. Amerikaanse olieproducenten in Texas en New Mexico profiteren, maar de onduidelijke koers van Trump zorgt voor grote volatiliteit.

Trump: voorstel Iran niet goed genoeg • Iran verwerpt optie tijdelijk bestandLees hier het laatste nieuws over de oorlog in Iran en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten.

Trump dreigt met gevangenisstraf voor journalist over vermiste militairen in IranPresident Trump dreigt met gevangenisstraf voor de journalist die als eerste meldde dat Amerikaanse militairen vermist werden in Iran, tenzij de bron wordt onthuld. Hij gaf details over de reddingsoperatie, die honderden militairen en 155 toestellen omvatte. Minister Hegseth vergeleek de redding met de kruisiging en wederopstanding van Jezus.

Trump: elke brug in Iran wordt vernietigd • VS vindt voorstel Iran niet goed genoegLees hier het laatste nieuws over de oorlog in Iran en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten.

