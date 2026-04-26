Demi Vollering wint Luik-Bastenaken-Luik voor de derde keer

Demi Vollering heeft geschiedenis geschreven in de wielerwereld door Luik-Bastenaken-Luik voor de derde keer in haar illustere carrière te winnen. De Nederlandse toprenster leverde een prestatie van formaat, gekenmerkt door een indrukwekkende solo-inspanning van meer dan 34 kilometer.

Deze solo resulteerde in een overtuigende overwinning met een voorsprong van bijna anderhalve minuut op de concurrentie. Vollering bevestigde hiermee haar status als een van de absolute topfavorieten voor deze prestigieuze wielerklassieker, een positie die ze al eerder bekleedde in 2021 en 2023. Haar dominantie in de Belgische Ardennen is nu onomstotelijk. De weg naar de overwinning was echter niet zonder uitdagingen.

De afgelopen weken toonde Vollering al haar uitstekende vorm met indrukwekkende overwinningen in belangrijke voorbereidingswedstrijden, waaronder Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl. Deze successen hadden haar echter niet immuun gemaakt voor de tactische strijd die zich in Luik-Bastenaken-Luik ontvouwde. Vroeg in de koers probeerde Femke Gerritse een serieuze voorsprong te nemen, waarbij ze tijdelijk een voorsprong van ruim twee minuten op het peloton wist te creëren.

Helaas voor Gerritse hield deze inspanning geen stand; ze werd ingehaald met nog tachtig kilometer te gaan. Het team Visma-Lease a Bike, met Pauline Ferrand-Prévot als speerpunt, nam vervolgens het commando in het peloton over en dicteerde het tempo. Vooral de jonge Marion Bunel, slechts 21 jaar oud, toonde zich een onvermoeibare krachtpatser en neutraliseerde een demarragepoging van vier rensters.

Toen Bunel zich op ongeveer 45 kilometer van de finish liet terugzakken, greep FDJ-Suez, het team van Vollering, de kans om het initiatief te nemen. Vollering’s teamgenoten Elise Chabbey en Juliette Berthet sprongen mee in een vluchtpoging, waarbij ook Femke de Vries zich bevond. Deze kopgroep kreeg even de ruimte, maar werd kort voor de beklimming van La Redoute weer ingehaald door een aanzienlijk uitgedund peloton.

Vollering positioneerde zich vervolgens perfect voor de scherprechter van de race en lanceerde een verwoestende aanval 400 meter onder de top. Deze aanval zorgde voor een onmiddellijk gat met haar concurrenten. Puck Pieterse nam de achtervolging op zich, maar Vollering wist haar voorsprong gestaag uit te bouwen. Pieterse concentreerde zich vervolgens op de strijd om de tweede plaats, waarbij ze lange tijd samenreed met Katarzyna Niewiadoma en Isabella Holmgren.

Met nog tien kilometer te gaan kreeg ze gezelschap van Anna van der Breggen, een voormalig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik (in 2017 en 2018), die haar ervaring in de race bracht. Uiteindelijk was Vollering echter niet meer bij te halen, en behaalde ze een historische derde overwinning in Luik-Bastenaken-Luik, waarmee ze haar naam definitief in de annalen van de wielersport heeft vereeuwigd.

De race demonstreerde niet alleen Vollerings individuele kracht, maar ook de tactische finesse en teamgeest die essentieel zijn voor succes in deze prestigieuze klassieker





