Demi Vollering wint de vijfde etappe van de Giro d'Italia Women en voltooit zo haar trilogie van zeges in de Tour, Vuelta en Giro. Anna van der Breggen houdt de bonificatieschade beperkt en blijft op de tweede plaats.

Demi Vollering wint de vijfde etappe van de Giro d'Italia Women, maar Anna van der Breggen houdt de bonificatieschade beperkt. De Zwitserse renster Vollering veroverde haar eerste zege in de Giro en voltooide zo haar trilogie van zeges in de Tour, Vuelta en Giro.

Van der Breggen, de huidige leider in het algemeen klassement, bleef op de tweede plaats en hield de bonificatieschade beperkt. Antonia Niedermaier eindigde als derde en Isabella Holmgren werd vierde. Het was een lange en zware dag voor de rensters, die een bergrit van 146 kilometer moesten afleggen van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. De kopgroep bestond uit Vollering, Van der Breggen, Niedermaier en Holmgren, die allemaal een strijd om de dagzege voerden.

De etappe eindigde met een sprint van vier voor de dagzege, waarbij Vollering uiteindelijk de overwinning behaalde. De top van de etappe was gerond en Van der Breggen pakte de zeven bergpunten, waardoor ze haar leidende positie in het bergklassement versterkte. De bonificatiesprint werd niet gesprint, waardoor Vollering zes seconden inliep. Niedermaier pakte vier seconden en Holmgren twee seconden.

Van der Breggen koos ervoor geen moeite te doen voor deze sprint. De etappe eindigde met een finish in Santo Stefano di Cadore, waar de rensters voor het eerst de finishboog passeerden





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