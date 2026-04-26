Demi Vollering verovert Luik-Bastenaken-Luik voor de derde keer

Demi Vollering heeft geschiedenis geschreven in Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen door voor de derde keer de prestigieuze klassieker te winnen. De Nederlandse renster toonde een indrukwekkende solo, met name op de bekende La Redoute, waar ze een beslissend verschil maakte en haar voorsprong uitbouwde.

Deze overwinning volgt op eerdere successen dit voorjaar in de Omloop 't Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl, waarmee Vollering een dominante positie inneemt in het voorjaarsklassieke seizoen. Haar resultaten spreken voor zich: naast de overwinningen behaalde ze een derde plaats in de Amstel Gold Race en een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen.

De race kende een spannende dynamiek, waarbij aanvankelijk een kopgroep van zeven rensters, inclusief Vollerings ploeggenoten Berthet en Chabbey, probeerde weg te rijden van het peloton. Het peloton, aangedreven door SD Worx, wist echter het gat te dichten vlak voor de cruciale beklimming van La Redoute. Na de passage van La Redoute zette Vollering een solo-aanval in, die ze met overtuiging volhield.

Ze bouwde een aanzienlijke voorsprong op, ondanks de pogingen van achtervolgers als Niewiadoma, Pieterse, Fisher-Black en Holmgren om de aansluiting te vinden. De laatste kilometers werden een demonstratie van Vollerings kracht en tijdritvaardigheden, waarbij ze haar voorsprong verder uitbouwde en de overwinning veiligstelde. De race kenmerkte zich door een hoog tempo en een selectief parcours, met de beklimmingen van de Col de Haussire, La Redoute en de Roche-aux-Faucons als scherprechters.

De inspanningen van Vollering werden geprezen om haar dominantie en tactische inzicht. Achter Vollering vochten Niewiadoma, Pieterse en andere rensters om de overige podiumplaatsen, maar wisten niet meer terug te komen op de ontsnappende Vollering. De overwinning van Vollering bevestigt haar status als een van de beste wielrensters van het moment en markeert een hoogtepunt in haar succesvolle carrière. De race werd verreden van Bastenaken naar Luik, met een parcours dat de rensters uitdaagde met steile beklimmingen en snelle afdalingen





