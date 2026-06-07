Demi Vollering pakt Giro-zege en completeert Grand Tour-triple

Demi Vollering heeft de Giro d'Italia Women gewonnen door op de slotdag een indrukwekkende comeback te maken. Ze ontsnapte aan haar voormalig ploegleidster Anna van der Breggen en pakte daarmee alle drie de grote rondes.

Demi Vollering heeft op de slotdag van de Giro d'Italia Women de eindzege voor de neus van haar voormalig ploegleidster Anna van der Breggen weggekaapt.

Met een krachtige inspanning op de laatste klim van de negende etappe wist ze haar landgenote te lossen en een achterstand van bijna een minuut goed te maken. Na de winst in de Vuelta Femenina (2024 en 2025) en de Tour de France Femmes (2023) heeft Vollering met de winst in de Ronde van Italië nu alle grote rondes op haar naam staan.

Van der Breggen, die uiteindelijk de Ronde van Italië als derde eindigde, begon zondag met een voorsprong van 49 seconden op Vollering en met 1.20 minuut op Antonia Niedermaier aan de 145 kilometer lange bergetappe van Saluzzo naar Saluzzo. Het lastigste gedeelte leek op voorhand al vrij vroeg in de etappe te liggen, een beklimming van de Montoso, een berg van de eerste categorie.

Hoewel Van der Breggen vrijdag nog hard onderuit was gegaan, stond de renster van SD Worx-Protime zondag vol vertrouwen aan de start.

"Of ik beter ben dan ooit? Ja, dat denk ik wel. Mijn terugkeer was al geslaagd. Dit is mijn tweede jaar, ik vind het gewoon weer fantastisch om te doen.

Om weer terug te zijn op dit niveau is een extra stap. Ik wist van tevoren niet of ik dat zou halen. Daarom is deze Giro bijzonder mooi.

" Op de Montoso kwamen de beste klimmers van deze Giro meteen naar voren. De ploeg van Vollering, FDJ, begon flink tempo te maken en dat zorgde ervoor dat Van der Breggen, Vollering, Niedermaier, Elisa Longo Borghini en Niamh Fisher-Black samen kwamen te zitten. Vollering probeerde op die klim ook meteen Van der Breggen onder druk te zetten en te lossen, maar de kopvrouw van de Franse ploeg kwam niet meteen weg bij de leidster in het algemeen klassement.

Maar niet alleen Vollering wilde Van der Breggen uitdagen. Dat deed de Duitse Niedermaier ook. Zij besloot op de tweede klim van de dag, de Colletta di Paesana er met Longo Borghini en Fisher-Black vandoor te gaan en pakte een ruime voorsprong op Van der Breggen. Uiteindelijk wist Vollering op de derde en laatste beklimming van de dag, de Colletta di Brondello, toch nog een geslaagde aanval te plaatsen. een gat van 1.30 minuut met de drie koplopers dicht.

Met nog 30 kilometer te gaan ontstond er een razendspannende ontknoping. Van der Breggen had op dat moment respectievelijk zes en zeven seconden voorsprong over op haar concurrentes en er lagen nog bonificatieseconden voor het grijpen. Het lukte Van der Breggen niet meer om terug te komen bij Vollering en Niedermaier, waardoor ze ongeveer 20 kilometer voor de streep al wist dat de eindzege naar haar landgenote of de Duitse Niedermaier zou gaan.

Doordat Vollering bij de tussensprint de eerste bonificatieseconden al had weten op te rapen en Niedermaier geen poging meer waagde om weg te komen, lukte het de Nederlandse veelwinnaar om de eindzege bij te schrijven. Het lukte haar niet om de laatste etappe te pakken. In een sprintje om de etappewinst was Longo Borghini de sterkste. Jonge Gery klopt Brand in Giro-rit, Van der Breggen valt in roze tru





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Demi Vollering Giro D'italia Women Anna Van Der Breggen Grand Tour Wielrennen

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Demi Vollering grijpt zege in Giro d'Italia Women weg van voormalig ploegleidster Van der BreggenDemi Vollering heeft op de slotdag van de Giro d'Italia Women de eindzege voor de neus van haar voormalig ploegleidster Anna van der Breggen weggekaapt. Met een krachtige inspanning op de laatste klim van de negende etappe wist ze haar landgenote te lossen en een achterstand van bijna een minuut goed te maken. Na de winst in de Vuelta Femenina (2024 en 2025) en de Tour de France Femmes (2023) heeft Vollering met de winst in de Ronde van Italië nu alle grote rondes op haar naam staan. Van der Breggen begon met een voorsprong van 49 seconden op Vollering en met 1.20 minuut op Antonia Niedermaier aan de 145 kilometer lange bergetappe van Saluzzo naar Saluzzo. Het lastigste gedeelte leek op voorhand al vrij vroeg in de etappe te liggen, een beklimming van de Montoso, een berg van de eerste categorie. Hoewel Van der Breggen vrijdag nog hard onderuit was gegaan, stond de renster van SD Worx-Protime zondag vol vertrouwen aan de start. "Of ik beter ben dan ooit? Ja, dat denk ik wel. Mijn terugkeer was al geslaagd. Dit is mijn tweede jaar, ik vind het gewoon weer fantastisch om te doen. Om weer terug te zijn op dit niveau is een extra stap. Ik wist van tevoren niet of ik dat zou halen. Daarom is deze Giro bijzonder mooi." Op de Montoso kwamen de beste klimmers van deze Giro meteen naar voren. De ploeg van Vollering, FDJ, begon flink tempo te maken en dat zorgde ervoor dat Van der Breggen, Vollering, Niedermaier, Elisa Longo Borghini en Niamh Fisher-Black samen kwamen te zitten. Vollering probeerde op die klim ook meteen Van der Breggen onder druk te zetten en te lossen, maar de kopvrouw van de Franse ploeg kwam niet meteen weg bij de leidster in het algemeen klassement. Maar niet alleen Vollering wilde Van der Breggen uitdagen. Dat deed de Duitse Niedermaier ook. Zij besloot op de tweede klim van de dag, de Colletta di Paesana er met Longo Borghini en Fisher-Black vandoor te gaan en pakte een ruime voorsprong op Van der Breggen

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