Delft Live: Een succesvolle eerste editie op de Markt

De eerste editie van Delft Live trok gisterenavond een enthousiast publiek naar de Markt in Delft. Xander de Buisonjé opende het festival, gevolgd door een spectaculaire samenwerking tussen de Koninklijke Harmoniekapel Delft en Krashna Musika. Organisator Guy Verbeek blikt terug op een geslaagd evenement.

De eerste editie van Delft Live heeft de Markt in Delft gisterenavond omgetoverd tot een bruisende feestlocatie. Xander de Buisonjé opende het festival met zijn hit 'Als de zon weer gaat schijnen', terwijl de gouden avondzon de Nieuwe Kerk verlichtte.

Het publiek reageerde enthousiast, proostte en gooide drankjes in de lucht. Hoewel De Buisonjé verwachtte voornamelijk studenten te treffen, bleek het publiek een breed scala aan leeftijden te omvatten, wat hij juist als positief ervoer. De sfeer was gemoedelijk en de mensen genoten van het buiten zijn. Mandy, een Delftse in oranje gekleed, was een van de vele bezoekers die uitkeek naar een foto met de zanger.

Ze was verrast door het gebrek aan oranje kledingstukken in het publiek, maar liet zich niet ontmoedigen en danste uitbundig mee tijdens het optreden. Voor Mandy was dit haar enige feestavond ter ere van Koningsdag, aangezien haar zoon de volgende dag Oranjekoorts zou bezoeken. Xander de Buisonjé moest na zijn optreden haast maken om zijn vlucht naar Mallorca te halen.

Erwin, een andere bezoeker, daarentegen, was van plan zowel de avond als Koningsnacht op de Markt door te brengen, vol energie en levenslust. Zijn vrouw zou later op de avond optreden met de Koninklijke Harmoniekapel Delft. Delft Live is een langgekoesterde droom van organisator Guy Verbeek, die het festival zag ontstaan uit zijn eerdere initiatief, Oranjekoorts. De timing vlak voor Koningsnacht bood de kans om het evenement op de Markt te houden en als springplank te dienen voor toekomstige edities.

Een bijzonder element van het festival was de samenwerking met de Koninklijke Harmoniekapel Delft en het studentenkoor Krashna Musika, die samen 'Symphonic Beats' brachten: een unieke combinatie van symfonische blaasmuziek en elektronische dance. Bezoekers zoals Carola, Jacqueline, Renate en Simon waren vol lof over de sfeer en de muziek.

Verbeek had 3300 kaarten verkocht en was zeer tevreden met het resultaat, waarbij hij aangaf dat hij het festival bewust wilde creëren voor een iets ouder publiek, een feest voor de 'oudere jongeren'. Hij benadrukte dat zijn initiatief voortkwam uit de behoefte aan meer leuke activiteiten in de stad en dat Delft Live een natuurlijke evolutie was van Oranjekoorts





