Delft Live: een feest voor alle generaties op de Markt

De eerste editie van Delft Live trok duizenden bezoekers naar de Markt, waar Xander de Buisonjé en andere artiesten voor een onvergetelijke avond zorgden. Het festival, georganiseerd door Guy Verbeek, bracht een mix van muziekgenres en generaties samen, van klassieke blaasmuziek tot elektronische dance. Met een sfeer van gezelligheid en nostalgie was het een groot succes, volgens zowel de organisator als de bezoekers.

Goedenavond Delft , klinkt het uit de speakers over de volgelopen Markt in Delft , aldus een opgetogen Xander de Buisonjé. Als de zon weer gaat schijnen, zingt hij vervolgens terwijl de zon op standje gouden uurtje op de Nieuwe Kerk schijnt.

Laten we proosten, roept hij halverwege het nummer. Drankjes gaan vanuit het publiek de lucht in op de eerste editie van Delft Live. Alvast op de koning! Ik ben benieuwd naar Delft, ik heb veel voor studenten opgetreden, vertelt De Buisonjé vlak voor zijn optreden.

Het publiek blijkt tijdens zijn optreden wel iets ouder dan de gemiddelde student. Maar dit is sowieso lekker, dat je gewoon lekker buiten staat, zegt hij met een grote donkere zonnebril op zijn hoofd. De 49-jarige Mandy staat met een groep vriendinnen aan de zijkant van het podium op de zanger te wachten. We willen graag met hem op de foto, aldus de in een oranje jasje geklede Delftse.

Mandy is grappig genoeg één van de weinige met een oranje outfit. Ik dacht dat iedereen in het oranje zou zijn maar dat is niet zo, lacht De Buisonjé als hij over de Markt heen kijkt. Tijdens het optreden gaat Mandy helemaal uit haar dak. Dit is haar enige feestavond: morgen zal ze tijdens Oranjekoorts niet op de Delftse Markt te vinden zijn.

Nee, dan gaat mijn zoon. Na zijn optreden moet Xander de Buisonjé rennen om zijn vliegtuig naar Mallorca te halen: Erwin geniet met een oranje hoedje zichtbaar van de gezelligheid. Hij brengt vanavond én koningsnacht door op het plein. Tuurlijk ga ik dat volhouden, aldus de 69-jarige.

Gewoon uitslapen, beetje aan je uren komen, zo verklaart hij. Weet je wat het is? Je leeft maar zo kort, in dat kleine stukje moet je gewoon heel veel plezier maken. Erwin weet wel hoe hij er een feestje van kan maken.

Dat lukt hier wel. Inmiddels komen er steeds meer vrienden van hem het terrein op. Zijn vrouw staat straks op het podium. Ze speelt saxofoon.

Organisator Guy Verbeek droomt al jaren van een Delfts muziekfestival. Dat deze eerste editie van Delft Live nu vlak voor koningsnacht plaatsvindt was niet per se de bedoeling. Maar we kregen daardoor wel de kans om het nu op de markt te doen en deze dag als springplank te gebruiken. Om het echt Delfts te maken kwam hij op het idee om de zeventig muzikanten van de Koninklijke Harmoniekapel Delft op het podium te zetten.

Samen met Krashna Musika, een Delfts studentenkoor brengen zij zaterdagavond Symphonic Beats: een cross-over tussen symfonische blaasmuziek en elektronische dance. Het is één groot feest hier, zegt Carola (60). Ook haar vriendin Jacqueline (59) is zeer te spreken over het festival. Het is een soort reünie, als ik hier een rondje zou gaan lopen zou ik het einde van de avond niet halen, zoveel bekenden kom ik dan tegen.

Ze zijn te spreken over de goede sfeer. Er is een hele goede vibe. Vlak voor het podium staat Renate enthousiast op de muziek van Symphonic Beats te dansen. Dit is fantastisch, aldus de 35-jarige uit Rijswijk.

Super gaaf, adrenaline. Dit mag eigenlijk elke dag. Ook haar vriend Simon geniet. Vooral als Renate los gaat, zegt hij lachend.

Het was mijn ambitie om dit festival voor een oudere doelgroep te maken: een feest voor de oudere jongeren, vertelt Guy Verbeek (35). Het leuke is dat ik tien jaar geleden Oranjekoorts ben begonnen omdat ik dacht: er is niks leuks te doen in de stad. Inmiddels ben ik dat zelf ontgroeit en daar is Delft Live uit ontstaan. Hij heeft 3300 kaarten verkocht. Ik ben heel blij





