Delfina Chaves herinnert zich dolle Koningsdag in Nederland: 'Zo ontzettend leuk'

Actrice Delfina Chaves, bekend van haar rol als Koningin Máxima, deelt haar enthousiaste herinneringen aan haar eerste en enige Koningsdagviering in Nederland. Ze beschrijft de dag als wild, leuk en vol energie, en vertelt over de zoektocht naar een toilet en de uitbundige sfeer. Ondanks het vertrek van de hoofdrolspelers in het derde seizoen van Máxima, zijn Chaves en Lakemeier nog wel te zien in de spin-off Mabel & Margarita.

Delfina Chaves , de Argentijnse actrice die de rol van Koningin Máxima vertolkt in de populaire Videoland -serie, koestert warme herinneringen aan haar enige Koningsdag s ervaring in Nederland.

Ze deelt met De Telegraaf een levendig verslag van die dag, die samenviel met de release van het eerste seizoen van de serie in 2024. De dag was een familieaangelegenheid, waarbij haar vader, broer, schoonzus en neef haar vergezelden. Samen dwaalden ze door de straten, lieten ze zich meeslepen door de feestelijke stemming en genoten van de energie van de menigte.

Een memorabel detail van die dag was echter de onverwachte zoektocht naar een toilet, een uitdaging die velen op Koningsdag kennen. De drukte en de beperkte beschikbaarheid van sanitaire voorzieningen maakten de zoektocht tot een avontuur op zich. Chaves beschrijft de dag als 'zo ontzettend leuk' en 'te gek', en benadrukt de unieke sfeer van Koningsdag, met al die mensen op de been in de smalle straatjes, die volop genoten van het leven.

Ze was verrast door de intensiteit van de viering, maar voelde zich er direct thuis. De 30-jarige actrice, gewend aan uitbundige vieringen in haar thuisland Argentinië, liet zich niet ontmoedigen door de drukte en de energieke sfeer. Ze benadrukt dat ze in Argentinië al 'wat gekte gewend' is, aangezien de Argentijnse cultuur bekend staat om haar levendige en gepassioneerde vieringen.

Deze achtergrond maakte het haar gemakkelijk om zich aan te passen aan de Nederlandse Koningsdagtradities en volop te genieten van de festiviteiten. Ze vond de sfeer juist verfrissend en stimulerend. De ervaring bevestigde haar positieve indruk van Nederland en de Nederlandse cultuur. Ze waardeerde de openheid en de enthousiasme van de mensen, en de algemene sfeer van vrijheid en plezier.

De dag was niet alleen een persoonlijke ervaring, maar ook een belangrijke mijlpaal in de promotie van de serie Máxima, die snel aan populariteit won bij het Nederlandse publiek. De combinatie van de feestelijke sfeer en de aandacht voor de serie creëerde een onvergetelijke dag voor Chaves en haar familie. Hoewel het tweede seizoen van Máxima recentelijk is uitgebracht en een derde seizoen is aangekondigd, staat de toekomst van de hoofdrollen Willem-Alexander en Máxima open voor nieuwe acteurs.

De makers van de serie hebben besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe cast voor deze iconische rollen. Dit betekent dat Delfina Chaves en haar tegenspeler Martijn Lakemeier, die Willem-Alexander speelde, niet automatisch zullen terugkeren in het derde seizoen. Echter, fans van het duo kunnen nog van hun acteerkunst genieten in de spin-off serie Mabel & Margarita, waarin Chaves en Lakemeier beiden een rol zullen spelen.

Deze spin-off biedt een nieuwe kijk op de wereld van Máxima, met een focus op de relatie tussen Mabel Wisse Smit en Margarita de Borbón de Parme. De aankondiging van de nieuwe cast voor het derde seizoen van Máxima heeft tot discussie geleid onder fans, maar de spin-off Mabel & Margarita biedt een positieve uitkomst voor degenen die graag Chaves en Lakemeier aan het werk willen zien.

De toekomst van de Máxima-serie blijft dus boeiend en biedt volop mogelijkheden voor nieuwe verhalen en personages





