Degradatie dreigt voor Tottenham Hotspur: Financiële en sportieve gevolgen op een rij

Tottenham Hotspur staat voor een realistische degradatie uit de Premier League, met potentieel desastreuze financiële en sportieve gevolgen. Dit artikel analyseert de mogelijke impact op de club, van de begroting tot de spelersselectie, en schetst een beeld van de uitdagingen die de Spurs te wachten staan.

Tottenham Hotspur , een club die normaliter strijdt om de prijzen in de Premier League , bevindt zich plotseling in een benauwde positie. Met nog slechts zes wedstrijden voor de boeg, staat de ploeg momenteel onder de degradatiestreep. De druk op de selectie is voelbaar, vooral met het aanstaande duel tegen Brighton & Hove Albion, waar winst noodzakelijk is om de hoop op handhaving levend te houden. Voetbal Primeur duikt dieper in de mogelijke consequenties van een degradatie en schetst een beeld dat voor de trouwe fans van de Spurs grimmiger lijkt dan ooit.

De sportieve klap van degradatie zou enorm zijn, maar de financiële gevolgen zijn mogelijk nog verwoestender. Een gang naar het Championship, het tweede niveau in Engeland, zou direct een gat van naar schatting 300 miljoen euro slaan in de begroting van de club. De huidige jaarlijkse begroting van de Spurs wordt geschat op zo'n 700 miljoen euro, wat betekent dat degradatie een reductie van veertig procent op het budget zou betekenen. Dit zal onvermijdelijk leiden tot drastische maatregelen, zowel op operationeel vlak als bij de salarissen van de spelers. De aankomende zomerse transferperiode zal daardoor een complete herstructurering van de selectie met zich meebrengen.

De sportieve kern van het probleem ligt echter bij de spelersselectie zelf. Met name spelers die weinig animo hebben om op het tweede niveau te spelen, vormen een groot vraagteken. Gelukkig voor Tottenham loopt het contract van slechts twee spelers, Ben Davies en Yves Bissouma, deze zomer af. Voor de zomer van 2027 is dat slechts Richarlison. Dit geeft de club enige ademruimte om de contractuele situaties te regelen. Nederlanders als Xavi Simons, die naar verluidt ruim dertien miljoen euro per jaar verdient, lijken onhoudbaar in het Championship. Micky van de Ven, die volgens marktwaarde de duurste Nederlander is met een geschatte waarde van 65 miljoen euro, zal waarschijnlijk ook genoodzaakt zijn om óf salaris in te leveren, óf op zoek te gaan naar een nieuwe club. Het is niet uitgesloten dat sommige spelers clausules in hun contract hebben opgenomen die een transfer na degradatie mogelijk maken. Spelers die in trek zijn bij andere clubs worden door de degradatie automatisch minder waard, wat clubs de kans geeft om lagere biedingen te doen. Dit doet denken aan de situatie bij Vitesse, waar vorig jaar veel spelers transfervrij vertrokken. Voor de Spurs is het zaak om ontevreden spelers te vermijden bij de start van het nieuwe seizoen, mocht de degradatie een feit zijn.

De figuur Daniel Levy, die lange tijd onlosmakelijk verbonden was met Tottenham, is sinds september 2025 niet meer actief als uitvoerend voorzitter. Het vertrouwen in het nieuwe beleid van de familie Lewis, waarmee Levy jarenlang samenwerkte, is nog beperkt. Er is dringend behoefte aan versterking om de noodzakelijke herstructurering in goede banen te leiden, met als voornaamste doel de terugkeer naar de Premier League. Paradoxaal genoeg kan een langer verblijf in de lagere divisies, ondanks het financiële verlies, in sommige gevallen ruimte bieden voor een doordachte herstructurering. De zomer, die sowieso al in het teken staat van het WK, kan hierin een uitkomst bieden. De relatief lage uitstroom van spelers met aflopende contracten, slechts twee, is een positief punt. Dit geldt ook voor de jeugdige talenten zoals Antonín Kinsky, Destiny Udogie, Pape Matar Sarr, Wilson Odobert, Archie Gray, Lucas Bergvall en Mathys Tel, die met langdurige contracten een solide basis vormen voor de toekomst. Het behouden van ervaren krachten, zoals voormalig Vitesse-speler Dominic Solanke, die al promotie heeft meegemaakt met AFC Bournemouth, is eveneens cruciaal. De meest wenselijke uitkomst blijft echter onveranderd: handhaving in de Premier League





