Definitieve Sluiting Kringloopwinkel in Bergeijk Veroorzaakt Grote Teleurstelling in Aquinohuis

De kringloopwinkel Kringloop de Kempen in Bergeijk gaat definitief dicht, wat leidt tot onbegrip bij de gemeente en het Aquinohuis vanwege de menselijke impact en gebrekkige communicatie.

De gemeenschap in Bergeijk is geschokt door het definitieve besluit om de lokale kringloopwinkel, Kringloop de Kempen, voorgoed te sluiten. Na diverse pogingen om tot een werkbare oplossing te komen, zijn de gesprekken tussen de lokale overheid en de directie van de winkel volledig vastgelopen.

Deze sluiting is niet zomaar het verdwijnen van een commercieel punt, maar het wegvallen van een essentiële sociale voorziening die gevestigd was in het Aquinohuis. Voor de zeventien trouwe vrijwilligers, van wie sommigen al jarenlang met passie hun steentje bijdroegen, betekent dit het abrupte einde van hun dagelijkse bezigheid en sociale contacten. De ruimte waar ooit levendigheid heerste, is nu getransformeerd tot een kille, lege plek die symbool staat voor het verlies van een gemeenschapsgevoel.

De redenen voor de sluiting zijn voornamelijk financieel van aard; de kosten voor het pand werden als te hoog beschouwd en er was sprake van een chronisch tekort aan personeel. Voor Fons van Hove, de manager van het Aquinohuis, is dit nieuws een bittere pil om te slikken.

Het Aquinohuis fungeert namelijk als een cruciaal sociaal ankerpunt in de regio, een plek waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, eenzame inwoners en mensen die behoefte hebben aan structuur in hun leven elkaar kunnen vinden. Wekelijks bezoeken ongeveer duizend mensen het centrum voor een kop koffie, een goed gesprek of deelname aan diverse activiteiten. Van Hove beschrijft het centrum als een warm nest waar iedereen, ongeacht achtergrond, financiële status of vaardigheden, zich welkom moet voelen.

De kringloopwinkel paste naadloos in deze visie. De samenwerking was intensief en waardevol; zo werden legpuzzels en speelgoed gecontroleerd door deelnemers aan de dagbesteding. Deze concrete werkzaamheden gaven de kwetsbare inwoners een gevoel van nut en eigenwaarde. Nu deze werkplekken zijn verdwenen, is er een gat ontstaan in het aanbod van zinvolle daginvulling.

Wat de situatie extra pijnlijk maakt, is de wijze waarop de communicatie is verlopen. Volgens Van Hove was er tot op het laatste moment geen transparantie over de ernst van de situatie. Hoewel de voelsprieten in het Aquinohuis wel signaleerden dat er spanningen waren, werd er geen duidelijke melding gemaakt van de dreigende sluiting. Het gevoel overheerst dat de menselijke maat volledig is genegeerd in het voordeel van kille cijfers en balansrekeningen.

De beslissing om de huur op te zeggen was blijkbaar al genomen voordat er echt serieus werd gezocht naar alternatieven. Ook de gemeente Bergeijk heeft haar ongenoegen geuit in een officiële raadsinformatiebrief. Het college van burgemeester en wethouders voelt zich onaangenaam verrast en teleurgesteld, aangezien het openhouden van de winkel onderdeel was van eerdere afspraken. De gemeente ziet het vertrek dan ook als een breuk van het contract, wat de relatie tussen de partijen verder heeft bekoeld.

Ondanks de neerslag is er een kleine sprankje hoop voor de toekomst. Er wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is om een inzamelpunt voor kleding en andere kringloopgoederen in de regio Bergeijk te behouden. In dit scenario zouden medewerkers van het participatiebedrijf Kempenplus mogelijk een nieuwe werkplek krijgen. Hoewel de fysieke winkel niet meer terugkeert, zou dit punt in ieder geval de stroom aan goederen kunnen faciliteren.

Fons van Hove heeft zich reeds aangeboden om te helpen bij het afwikkelen van de lopende contracten door tijdelijk ruimte op de grote binnenplaats van het Aquinohuis beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd is hij druk bezig met het zoeken naar een nieuwe huurder voor de vrijgekomen ruimte. Hij hoopt op een maatschappelijke organisatie die past bij de warme sfeer van het huis.

Hoewel een nieuwe kringloop zijn voorkeur had, staat hij open voor elke vorm van dagbesteding die kwetsbare inwoners kan ondersteunen. Kringloop De Kempen heeft tot op heden niet gereageerd op de verzoeken om een officiële reactie op deze gebeurtenissen





