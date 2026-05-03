Defensie zet zwaarste voertuig in bij bestrijding natuurbrand Budel

De Nederlandse Defensie heeft zondagmiddag de Kodiak, een geniedoorbraaksysteem gebaseerd op de Leopard 2-tank, ingezet om te helpen bij de bestrijding van de natuurbrand in Budel. Het voertuig creëert brandbrekers om verdere verspreiding van het vuur te voorkomen.

De Nederlandse Defensie heeft zondagmiddagmiddel haar zwaarste voertuig, de Kodiak , ingezet om te assisteren bij de bestrijding van de aanhoudende natuurbrand in Budel . Dit imposante geniedoorbraaksysteem, gebaseerd op het onderstel van een Leopard 2 -gevechtstank, weegt meer dan 60.000 kilogram en is een cruciale aanwinst gebleken in de complexe strijd tegen het vuur.

De inzet van de Kodiak is een reactie op de uitdagende omstandigheden waarin de brandweer zich bevindt, met name de moeilijkheid om het vuur te bestrijden dat zich diep onder de grond heeft genesteld, soms tot wel veertig centimeter diepte. Dit ondergrondse vuur maakt traditionele blusmethoden minder effectief en vereist een andere aanpak. De Kodiak is specifiek ingezet om bomen en ander vegetatie opzij te schuiven, waardoor er drie brede corridors ontstaan.

Deze corridors fungeren als brandbrekers, brede zandpaden die het vuur niet kunnen oversteken. De strategie is om met behulp van de Kodiak drie afgebakende gebieden te creëren, omgeven door deze zandpaden. Wanneer het vuur opnieuw oplaait, zal het binnen deze gebieden blijven, waardoor verdere verspreiding wordt voorkomen. Deze tactiek is essentieel om de brand onder controle te houden en te voorkomen dat deze zich verder uitbreidt naar omliggende gebieden.

De brandweerwoordvoerder benadrukte het belang van deze aanpak, gezien de hardnekkigheid van het vuur en de uitdagingen die het met zich meebrengt. De verwachting is dat Defensie het gebied vanavond terugdraagt aan de eigenaar, maar niet voordat een beheersbare situatie is gecreëerd en duidelijke afspraken zijn gemaakt over het toekomstig beheer van de situatie. Dit omvat het monitoren van het gebied en het implementeren van maatregelen om te voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait.

De inzet van de Kodiak (AEV3) is geen routinezaak. Dit zware voertuig wordt niet frequent ingezet, maar is van onschatbare waarde in situaties waarin conventionele middelen tekortschieten. Eerder werd de Kodiak al succesvol ingezet bij de bestrijding van een grote brand op de Strabrechtse Heide, waar het zijn vermogen bewees om obstakels te overwinnen en brandbrekers aan te leggen. De Kodiak is ruim tien meter lang en bijna vier meter breed, wat het een indrukwekkend en krachtig voertuig maakt.

De inzet in Budel toont de veelzijdigheid van Defensie aan en de bereidheid om haar expertise en middelen in te zetten bij het ondersteunen van de civiele autoriteiten in noodsituaties. De samenwerking tussen Defensie en de brandweer is essentieel gebleken in de bestrijding van deze natuurbrand, en de inzet van de Kodiak heeft bijgedragen aan het creëren van een beheersbare situatie.

De focus ligt nu op het consolideren van de resultaten en het voorbereiden op de overdracht van het gebied, met als doel een duurzame oplossing te vinden voor het beheersen van de brand en het voorkomen van toekomstige incidenten. De brandweer blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden, ook na de overdracht, om eventuele oplevingen van het vuur snel te kunnen detecteren en bestrijden





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Defensie Kodiak Natuurbrand Budel Leopard 2 Brandbestrijding Brandweer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brandweer nog altijd aan het nablussen in Budel, ook hulp uit buitenlandDe brandweer is zaterdag nog altijd aan het nablussen tussen Budel en Weert na de verwoestende natuurbrand afgelopen week. Ook de Duitse en Franse collega's schieten de korpsen dit weekend te hulp. Door de hoge temperaturen op bepaalde 'hotspots' en de harde wind kan het vuur ineens oplaaien.

Read more »

Buitenlandse hulp ingezet bij nablussen natuurbrand Budel, nog steeds bezigDe brandweer is zaterdag nog altijd aan het nablussen tussen Budel en Weert na de verwoestende natuurbrand afgelopen week. Ook de Duitse en Franse collega's schieten de korpsen dit weekend te hulp. Door de hoge temperaturen op bepaalde 'hotspots' en de harde wind kan het vuur ineens oplaaien.

Read more »

Nablussen natuurbrand Budel-Weert gaat door met hulp uit Duitsland en FrankrijkDe brandweer is nog steeds bezig met nablussen na de grote natuurbrand tussen Budel en Weert. Duitse en Franse collega's helpen bij de bestrijding van hotspots waar het vuur door de wind en hoge temperaturen kan oplaaien. De situatie is onder controle, maar vereist constante waakzaamheid.

Read more »

'Defensie moet voorbeeld geven bij droogte', vinden boswachtersBoswachters vinden het merkwaardig dat Defensie doorgaat met oefeningen in natuurgebieden ondanks de droogte. Waar zij zich iedere dag inzetten om mensen te wijzen op de gevaren bij droogte, ging het deze week drie keer mis op militaire oefenterreinen. 'Dat kunnen wij moeilijk verkopen', zegt boswachter Wim de Jong.

Read more »

Boswachters kritisch over militaire oefeningen tijdens droogte: 'Defensie moet voorbeeldfunctie nemen'Boswachters en natuurbeheerders in Nederland zijn verbaasd over de beslissing van Defensie om militaire oefeningen door te laten gaan in natuurgebieden, ondanks de droogte en het broedseizoen. Ze vinden dat Defensie een voorbeeldfunctie moet nemen en vragen zich af waarom de oefeningen niet worden uitgesteld. Ondertussen heeft Defensie al maatregelen genomen om de risico's te beperken, maar na vier branden op oefenterreinen wordt de situatie kritisch bekeken.

Read more »

Brandweer gaat over op nieuwe tactiek bij natuurbrand bij BudelDe brandweer gaat bij het bestrijden van de natuurbrand bij Budel over op een andere tactiek. Er worden daar nu voor het eerst twee zogenoemde handcrews ingezet. Dat zijn specialistische brandweerteams die met handgereedschap de brand tegengaan op plekken waar blusvoertuigen niet kunnen komen.

Read more »