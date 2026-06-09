Defensie presenteert plannen voor nieuwe megakazerne bij Zeewolde, waar ongeveer 6.000 medewerkers en 1.000 leerlingen zullen worden ondergebracht. Het kazernecomplex zal een van de grootste militaire locaties van Nederland worden en zal worden gebouwd op een terrein van ongeveer 653 hectare tussen de Spiekweg, Nijkerkerweg en Erkemederweg.

Defensie presenteert plannen voor nieuwe megakazerne bij Zeewolde , waar ongeveer 6.000 medewerkers en 1.000 leerlingen zullen worden ondergebracht. Het kazernecomplex zal een van de grootste militaire locaties van Nederland worden en zal worden gebouwd op een terrein van ongeveer 653 hectare tussen de Spiekweg, Nijkerkerweg en Erkemederweg.

De komst van de kazerne heeft grote gevolgen voor het gebied, met negen woningen en agrarische bedrijven die binnen het plangebied liggen en ongeveer 387 hectare landbouwgrond die zal verdwijnen. Defensie zal in de komende jaren onderzoeken hoe natuur zoveel mogelijk behouden kan blijven en zal samen met de regio onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om de gevolgen voor het verkeer te beperken.

Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen tot en met 21 juli reageren op de plannen en Defensie organiseert op 23 juni een inloopbijeenkomst waar belanghebbenden vragen kunnen stellen en aandachtspunten kunnen meegeven voor de verdere uitwerking van de kazerne. De kazerne zal niet alleen kantoren en legeringsgebouwen bevatten, maar ook werkplaatsen, magazijnen, sportvoorzieningen, een gezondheidscentrum en een oefenterrein. Daarnaast zal er ruimte zijn voor een schietbaan en een helikopterlandingsplaats.

Defensie wil de bestaande natuur zoveel mogelijk behouden en zal rondom de kazerne een groene buffer aanleggen en drie toegangspoorten aanleggen om de verkeersdruk te spreiden. Het Joint Intelligence Surveillance Acquisition Reconnaissance Commando (JISTARC) uit 't Harde en Oldebroek, het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek uit Soesterberg en verschillende onderdelen van het Defensie Ondersteuningscommando krijgen een plek op de nieuwe locatie. Het 400 Geneeskundig Bataljon uit Ermelo zal ook naar Zeewolde verhuizen.

Defensie hoopt dat de komst van de kazerne zal leiden tot verbeterde samenwerking en inzetbaarheid van de ondersteunende eenheden





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