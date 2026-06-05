Defensie keert terug naar Assen: Johan Willem Frisokazerne blijft open

Defensie keert terug naar de Johan Willem Frisokazerne in Assen, na jaren van onzekerheid over sluiting. De kazerne krijgt een nieuwe rol met banen en studenten, terwijl de Veiligheidscampus uitwijkt.

Het lijkt erop dat Defensie terug is van weggeweest in de Johan Willem Frisokazerne in Assen . Nadat het ministerie de afgelopen vijftien jaar meerdere pogingen ondernam om de kazerne te sluiten, is het gebouwencomplex nu populairder dan ooit.

Maar waar komt die draai toch vandaan? De panden aan de Vaart Zuidzijde, die eerst nog van de hand mochten, zijn sinds gisteren nodig om de uitbreidingsplannen van Defensie vorm te geven. Dat moet onder meer tweehonderd banen en de toestroom van 1.500 studenten opleveren, stelt onderwijswethouder Martin Rasker (VVD).

'We zijn dan ook erg verheugd. Het is fijn om te horen dat Defensie helemaal terugkomt in het kazernegebouw, met meer mensen dan hoe het vroeger was.

' De geschiedenis van Defensie in Assen beslaat al vele bladzijden, te beginnen in 1841. Toen stationeerde een detachement militairen zich in de stad. En nadat de eerste twee infanteriebataljons zich er veertig jaar later vestigden, kon ook een kazerne niet langer ontbreken. De eerste steen werd in 1893 gelegd op de Klapkampen, het gebied tussen de Witterstraat en de Vaart ZZ.

Twee jaar later volgde de opening van het tweede gebouw. Uiteindelijk werden de drie blikvangers gebouwd met rode bakstenen en omringd met hekken en schilwachthuisjes, samen omgedoopt tot de naam die het nog altijd draagt: de Johan Willem Frisokazerne. De kazerne vervulde een belangrijke functie halverwege de jaren 90, toen het de thuisbasis werd voor militairen van het 13de Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.

Zij werden in 1995 uitgezonden naar Srebrenica en tot de dag van vandaag gaan luchtmobiele bataljons vanuit Assen naar de Balkan voor Europese missies. Wel zijn die activiteiten in de loop der jaren afgezwakt, waardoor het kabinet in 2011 en 2013 pogingen ondernam om de Johan Willem Frisokazerne te sluiten en geld te besparen.

Maar een grote lobby, op touwen gezet door de toenmalige commissaris van de Koning Jacques Tichelaar, kreeg het voor elkaar om de kazerne voor Assen te behouden. Vier jaar geleden zat de Asser kazerne opnieuw in de hoek waar de klappen vallen. Toenmalig staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) wilde alle militaire activiteiten in Noord-Nederland concentreren in Havelte.

'De discussie was dat Defensie helemaal weg zou gaan uit Assen, daar hebben we heel veel overleggen en gesprekken over gehad', weet wethouder Rasker nog al te goed. De staatssecretaris had het idee om de kazerne te sluiten, zonder dat de werkgelegenheid voor de ruim duizend militairen in de regio verloren ging. Tot een volledige verhuizing naar Havelte kwam het alleen niet.

Datzelfde jaar strijkt de Thorbecke Academie van NHL Stenden neer in Assen, en met de opleiding Integrale Veiligheidskunde stomen zij studenten klaar voor organisaties zoals Defensie en maritieme en militaire veiligheidsdiensten. Vanwege de grote vraag naar deze en andere veiligheidsopleidingen in Assen, wil de stad die studies onder één dak samenvoegen tot Veiligheidscampus in het Noorden.

De Veiligheidscampus is een heel mooi initiatief van het mbo, hbo en de universiteit, stelt Rasker, die in de zomer van 2024 al snel zijn ogen gevestigd had op de Johan Willem Frisokazerne, die zo een belangrijke plek voor zowel de krijgsmacht als de regio moest worden. Binnen een week was de deal beklonken, maar door de nieuwe draai van Defensie kan daar nu dus alsnog een streep door.

Toch mag het ergens ook geen verrassing heten dat, nu de oorlog na dertig jaar weer in Oost-Europa is aangewakkerd, Defensie opnieuw uitkomt in Assen. Zeker nu NAVO-landen hebben afgesproken om hun defensie-uitgaven voor 2030 te verhogen naar 5 procent van hun bruto binnenlands product.

'De situatie in de wereld vraagt om een sterke krijgsmacht en daar is meer ruimte nodig voor Defensie', zo lieten het ministerie, de gemeente Assen en de provincie Drenthe gisteren dan ook weten. Bijgevolg is wel dat de Veiligheidscampus moet wijken, al is Rasker daar niet rouwig om.

'Daar hebben we plek voor aan de Industrieweg, als het moet kunnen de opleidingen daar vijf jaar blijven zitten', verzekert hij. 'En ondertussen gaan we met hen en Defensie overleggen of we een betere plek kunnen vinden in Assen voor een definitieve vestiging. ' Nu de Veiligheidscampus op de Johan Willem Frisokazerne van de baan is, betekent dat nog niet dat Assen zijn ambities als studentenstad laat varen.

In tegendeel, want de studenten die straks les krijgen aan de Industrieweg kunnen nog wel in de kazerne verblijven.

'Daar is wel ruimte voor, en dat maakt dat er verder weinig ruimte is voor opleiding- en trainingsdoeleinden van de rest van de campus', legt Rasker uit. Wel is er in de kazerne straks ruimte voor de komst van een Nationale Weerbaarheidstraining en een anti-drone eenheid. Rasker: 'Dat gaat om 1.500 studenten die hier hun opleiding krijgen, en die kunnen ook in de kazerne worden gehuisvest. Dat is een mooie combinatie.

' De terugkeer van Defensie naar Assen is niet alleen een overwinning voor de stad, maar ook voor de regio. Drenthe profiteert van de werkgelegenheid en de economische spin-off. De kazerne blijft een belangrijke speler in de defensie, met oog op de toenemende spanningen in de wereld. Assen laat zien dat het een stad is die meebeweegt met de tijd, en waar historie en toekomst hand in hand gaan.

De komende jaren zal de Johan Willem Frisokazerne verder worden uitgebouwd tot een moderne defensielocatie, met oog voor zowel militaire als civiele samenwerking. De Veiligheidscampus zal elders in Assen een plek krijgen, maar de ambitie om studenten op te leiden voor veiligheidsberoepen blijft onverminderd groot. Assen is en blijft een stad van kennis en veiligheid





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