Dean James weer speelgerechtigd; KNVB beslist over paspoortkwestie

Dean James van Go Ahead Eagles is weer speelgerechtigd na een periode van onzekerheid rondom zijn paspoort. De KNVB heeft besloten de wedstrijd tussen Go Ahead en NAC niet ongeldig te verklaren en legt geen straf op. De zaak rolde nadat NAC Breda protest aantekende over de speelgerechtigdheid van James.

Dean James is weer speelgerechtigd voor Go Ahead Eagles , zo meldt de club. De back mocht de afgelopen weken niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen vanwege de paspoortkwestie die het Nederlandse voetbal in de ban hield. Naast James is ook Richonell Margaret, die in een soortgelijke situatie verkeerde, weer beschikbaar voor de club.

De KNVB heeft bovendien besloten dat de eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda, de wedstrijd die aanleiding gaf tot de paspoortenkwestie, niet ongeldig wordt verklaard. Het competitiebestuur van de KNVB kwam met dit besluit nadat NAC Breda had gevraagd om de met 6-0 verloren wedstrijd over te spelen. NAC betoogde dat James niet over een geldige werkvergunning beschikte omdat hij zijn Nederlandse nationaliteit was verloren. James had zich vorig jaar laten naturaliseren tot Indonesiër. De Nederlandse wet bepaalt dat wie vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, automatisch zijn Nederlanderschap verliest. De aanklager betaald voetbal heeft wel vastgesteld dat James volgens de reglementen sinds maart 2025 inderdaad niet speelgerechtigd is, maar heeft besloten geen tuchtrechtelijke maatregelen te nemen. De aanklager betaald voetbal heeft besloten geen tuchtrechtelijke maatregelen op te leggen. Dit vanwege het feit dat zowel de speler als de club niet op de hoogte waren van de automatische gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit dan de Nederlandse. De KNVB benadrukt dat de gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit breder onbekend waren binnen het betaald voetbal. De KNVB heeft nu bekendgemaakt dat clubs en spelers vanaf heden geacht worden bekend te zijn met de regels ten aanzien van het aannemen van een andere nationaliteit dan de Nederlandse. De bond heeft dit gecommuniceerd in een persbericht. Daarnaast mag Dylan Vente van sc Heerenveen weer meespelen, wat duidt op een bredere impact van de regels rondom speelgerechtigdheid en nationaliteit in het Nederlandse voetbal. De KNVB lijkt met deze besluiten te streven naar duidelijkheid en consistentie in de toepassing van de regels, maar ook rekening te houden met de onwetendheid die er kennelijk bestond. De beslissing om geen straffen op te leggen en de wedstrijd niet over te spelen, weerspiegelt de complexiteit van de situatie en de wens om verdere complicaties te voorkomen die het hele seizoen zouden kunnen beïnvloeden. De zaak onderstreept het belang van duidelijke communicatie en het naleven van de regels met betrekking tot nationaliteit en speelgerechtigdheid binnen het Nederlandse voetbal





