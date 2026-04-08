Dean James en Richonell Margaret weer speelgerechtigd, NAC Breda overweegt hoger beroep

Dean James en Richonell Margaret zijn weer speelgerechtigd verklaard door de KNVB na een paspoortkwestie. NAC Breda overweegt hoger beroep tegen de uitspraak die de club uit Deventer geen straf oplegt.

Dean James is opnieuw speelgerechtigd verklaard, zo meldt zijn club Go Ahead Eagles . De back, die de afgelopen weken niet mocht spelen en trainen, was het middelpunt geworden van een paspoortkwestie die het Nederlandse voetbal in rep en roer zette. Eerder vandaag werd al bekend dat de club uit Deventer geen straf opgelegd kreeg voor het opstellen van James, gedurende het lopende seizoen.

Dit is besloten door de onafhankelijke aanklager betaald voetbal van de KNVB, na een grondig onderzoek naar de speelgerechtigdheid van de rechtsback. Naast James is ook aanvaller Richonell Margaret, die eveneens te maken had met dezelfde problematiek, weer beschikbaar voor Go Ahead Eagles. De KNVB heeft de uitspraak bekendgemaakt en de spelers en de clubs die betrokken waren in de situatie zijn opgelucht met de uitkomst van het onderzoek. De onzekerheid heeft voor veel spanning gezorgd, zowel binnen de clubs als bij de spelers zelf. De aandacht werd vooral gericht op de mogelijke gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit en de impact daarvan op de speelgerechtigdheid. \De hele kwestie kwam aan het rollen nadat NAC Breda bij de KNVB aanklopte om de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles te laten overspelen. De Brabantse club stelde dat James niet over een geldige werkvergunning beschikte, aangezien hij zijn Nederlandse nationaliteit had verloren. James had zich vorig jaar laten naturaliseren tot Indonesiër, een actie die volgens de Nederlandse wet automatisch leidt tot het verlies van het Nederlanderschap. De aanklager betaald voetbal erkent dat James volgens de reglementen vanaf maart 2025 inderdaad niet meer speelgerechtigd zou zijn, maar heeft besloten om geen tuchtrechtelijke maatregelen te treffen. Dit staat te lezen in een persbericht van de KNVB. NAC Breda overweegt, volgens VI, om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de onafhankelijke aanklager betaald voetbal van de KNVB. Voor de Bredase club kan de uitkomst van de zaak cruciaal zijn; het kan het verschil betekenen tussen degradatie en lijfsbehoud. NAC staat momenteel op de zeventiende plaats in de Eredivisie, met een minimaal verschil van slechts drie punten ten opzichte van nummer zestien, Excelsior. De club heeft laten weten op de eigen website te wachten op een formeel besluit van het competitiebestuur over het overspelen van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda. De KNVB benadrukt dat de onwetendheid van de speler en de club over de consequenties van het aannemen van een andere nationaliteit een belangrijke factor was in de beslissing. \De KNVB licht verder toe dat zowel de speler als de club niet op de hoogte waren van de automatische gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Bovendien bleek dat de gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit breder onbekend waren binnen het betaald voetbal. De voetbalbond heeft besloten dat clubs en spelers vanaf heden geacht worden bekend te zijn met de regels ten aanzien van het aannemen van een andere nationaliteit dan de Nederlandse. De KNVB wil met deze uitspraak benadrukken dat het belangrijk is voor alle betrokken partijen om zich bewust te zijn van de regels en de gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit. De bond erkent dat er onduidelijkheid bestond over de exacte gevolgen, maar dat dit in de toekomst niet meer als excuus kan worden gebruikt. De focus ligt nu op het informeren van alle clubs en spelers, zodat dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. De beslissing van de KNVB is een belangrijke stap in het verbeteren van de transparantie en de naleving van de regels binnen het Nederlandse voetbal. De zaak benadrukt het belang van duidelijke communicatie en het informeren van alle betrokken partijen over de relevante regelgeving





