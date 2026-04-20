De wrange nasmaak van het Leicester-sprookje: Ranieri blikt terug op zijn ontslag

Claudio Ranieri reflecteert op het historische kampioenschap van Leicester City en de pijnlijke nasleep van zijn ontslag, terwijl de club verder afglijdt richting de degradatiezone.

Het kampioenschap van Leicester City in het seizoen 2015/2016 staat wereldwijd te boek als een modern voetbalsprookje. De underdog, die voorheen nauwelijks voor de prijzen streed, kroonde zich tot verrassende winnaar van de Premier League . Echter, de roes van dit succes bleek van korte duur. In het daaropvolgende seizoen bleek de realiteit weerbarstig en veranderde het elftal in een team dat plotseling moest knokken voor lijfsbehoud.

Claudio Ranieri, de architect van het succes, betaalde de ultieme prijs voor de mindere resultaten en werd in februari ontslagen, om plaats te maken voor Craig Shakespeare. Terugblikkend op die periode stelt Ranieri dat hij destijds iedereen binnen de club waarschuwde dat het onmogelijk was om de prestaties van het wonderjaar te evenaren. De combinatie van het fysiek slopende Premier League-voetbal met de Champions League bleek voor de selectie een zware opgave, zeker omdat de club dit type belasting niet gewend was. De puntenverliezen in de competitie stapelden zich op, vaak tegen tegenstanders die op papier makkelijker te verslaan leken. Hoewel de resultaten in de nationale competitie tegenvielen, presteerde Leicester City in de Champions League naar behoren. De club wist als groepswinnaar de achtste finales te bereiken, een prestatie waar Ranieri nog altijd trots op is. De uitwedstrijd tegen Sevilla bleek echter zijn laatste kunstje als manager van The Foxes. Tijdens de vlucht terug naar huis werd hij door het bestuur geïnformeerd over zijn ontslag, een moment dat diepe sporen achterliet. Ranieri biecht op dat hij op dat moment niets zei, maar dat de pijn immens was. Het contrast tussen het winnen van de landstitel en het plotselinge ontslag negen maanden later voelde onrechtvaardig en onbegrijpelijk. Later vernam hij van de zoon van de voorzitter dat er frictie zou zijn tussen hem en bepaalde Engelse stafleden binnen de club. Volgens de Italiaan was er gedurende het kampioensjaar al sprake van ondermijnend gedrag door een specifiek staflid. Hoewel hij dit had opgemerkt en wilde ingrijpen, besloot hij na het behalen van de titel de harmonie niet te verstoren, een keuze die hij achteraf als een grote fout bestempelt. Ondanks de bittere nasmaak heeft Ranieri vrede met de gang van zaken. In de voetballerij is een ontslag nooit uitgesloten en hij heeft door de jaren heen geleerd om dergelijke beslissingen te accepteren als onderdeel van zijn vak. De enorme voldoening van de historische titel is volgens hem vele malen groter dan de teleurstelling van het vertrek. Toch is de neerwaartse spiraal van Leicester City na zijn vertrek pijnlijk om te aanschouwen. De club slaagde er niet in de koers te verleggen en degradeerde vorig seizoen naar het Championship, waarbij zelfs de inzet van Ruud van Nistelrooij niet kon voorkomen dat de club in de gevarenzone bleef. De ellende lijkt voor de fans van de Foxes nog niet voorbij, aangezien de ploeg nu opnieuw in een precaire positie verkeert en een val naar de League One in de nabije toekomst nauwelijks nog lijkt te kunnen worden afgewend. Het sprookje is definitief veranderd in een harde strijd om het voortbestaan van de club





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alleen wonder kan Leicester nog redden, Neghli en Banel zorgen voor PL-hoopJayden Banel heeft zaterdagmiddag de winnende treffer gemaakt voor Derby County thuis tegen Oxford United. Zodoende mag de club blijven dromen van Premier League-voetbal. Camiel Neghli speelde een belangrijke rol in de promotieambities van Millwall en Leicester City is een stap dichter bij degradatie naar het derde niveau.

Leicester City op de rand van degradatie naar League One na opnieuw een teleurstellende reeksLeicester City, kampioen van 2016, staat voor een bijna onmogelijke taak om degradatie naar de League One te voorkomen. Na een reeks nederlagen en een recente wedstrijd zonder overwinning, is het gat met de veilige posities aanzienlijk. Financiële regels spelen ook een rol in de huidige sportieve malaise van de club.

Emoties lopen hoog op bij Leicester op weg naar historische degradatieLeicester City lijkt hard op weg naar de League One, het derde niveau van Engeland. Zaterdag verloor de Premier League-kampioen van 2016 op bezoek bij degradatieconcurrent Portsmouth, waardoor alleen een wonder The Foxes nog kan behoeden voor een historische afdaling.

Manchester City deelt keiharde dreun uit aan Arsenal en gooit titelstrijd openDe titelstrijd in de Premier League ligt hélemaal open na de titanenstrijd tussen Manchester City en Arsenal. In het Etihad Stadium werd het 2-1 voor de thuisploeg, die het gat naar de koploper uit Londen – met een wedstrijd minder gespeeld - heeft teruggebracht naar drie punten.

City in verliespunten gelijk met Arsenal na spektakelstuk in ManchesterDe titelstrijd in de Premier League is volledig in leven. Manchester City deed zondag uitmuntende zaken in de Premier League door in het eigen Etihad Stadium te winnen van Arsenal, waarmee de ploeg van Pep Guardiola in verliespunten gelijk komt met The Gunners .

Ranieri kon ontslag na Premier League-kampioenschap niet geloven: 'Het deed pijn'Leicester City kan maandagavond definitief degraderen uit het Championship. De Premier League-kampioen van 2016 verloor zaterdag met 1-0 van Portsmouth. Momenteel staat de ploeg acht punten onder de degradatiestreep, met nog drie wedstrijden te gaan.

