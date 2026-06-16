De Wesp rijdt nu ook in het noorden: nieuwe NS-intercity na jaren van vertragingen operationeel

Na jaren van vertragingen is de nieuwe intercity van NS, De Wesp, gaan rijden tussen het noorden en de Randstad. De trein, die de Koploper zal vervangen, heeft tijdens de ontwikkeling te maken gehad met problemen zoals deuren en klimaatbeheersing. Reizigers zijn over het algemeen positief, maar de gewenste tijdwinst van 30 minuten tussen noorden en Randstad blijft uit door gebrek aan investeringen.

De nieuwe intercity van NS, bijgenaamd De Wesp vanwege zijn kop die op een wesp lijkt, is na jaren van vertragingen eindelijk ook in het noorden van Nederland gaan rijden.

Vanaf deze week vervangt de trein, officieel ICNG (Intercity Nieuwe Generatie) genoemd, de oude Koploper op de lijn tussen Groningen/Assen en Amsterdam Zuid/Schiphol. De levering en uitrol van de nieuwe treinserie liep grote vertragingen op door de coronacrisis, de blokkade van het Suezkanaal en problemen met de beschikbaarheid van onderdelen uit alle hoeken van de wereld. Ook kreeg de trein te maken met zogenaamde 'kinderziektes', zoals deuren die niet goed werken en problemen met de klimaatbeheersing.

NS-directeur Nieuw Materieel Roel Okhuijsen benadrukt dat dit bij een rijdende computer zoals deze trein normaal is en dat updates nodig zijn. Hij verklaart dat prioriteit wordt gegeven aan het oplossen van problemen waar reizigers last van hebben. Eerste reizigers die vanuit Assen met de nieuwe intercity reizen, zijn overwegend positief. Zij prijzen het soepele rijgedrag, de extra lichtinval en de grote ramen.

Ook zijn de stoelen according aanwezig en aangenaam, en de indeling met wat coupe-achtige elementen wordt als gezellig ervaren. Bovendien zijn de tussendeuren nu automatisch te openen met een knop, wat voor veel oudere reizigers een verbetering is. Ondanks de tevredenheid over de nieuwe trein, zien sommige noordelijke provincies uit naar een verdere verbetering van de spoorverbindingen. Volgens NS-regiodirecteur Luutzen Stellingwerff zal de nieuwe intercity langzaam de Koplopers tussen Groningen/Assen en de Randstad vervangen, waarschijnlijk eind dit jaar.

De vervanging van Koplopers op de lijn Leeuwarden-Randstad vindt plaats in 2027. Daarna, vroegst in 2028 of 2029, kan op de Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad 160 kilometer per uur gereden worden, maar dat is nu nog niet mogelijk omdat de Koplopers daar beperkt zijn tot 140 km/u en alle treinen dezelfde dienstregeling moeten volgen.

Okhuijsen legt uit dat pas wanneer alle infrastructurele problemen op de hogesnelheidslijn Schiphol-Rotterdam zijn opgelost, daar continu 200 km/h gereden kan worden, maar dat nog vele jaren zal duren. Stellingwerff geeft aan dat de uiteindelijke tijdwinst tussen noorden en Randstad een goede tien minuten zal zijn, maar dat ver van de 30 minuten blijft die noordelijke provincies tegen 2030 hadden willen bereiken, waarvoor miljarden aan investeringen in spoorlijnen nodig zijn. Die investeringen zijn politiek nog ver weg of misschien onbereikbaar.

De iconische Koploper, die veertig jaar de ruggengraat van het Nederlandse intercitynetwerk was, gaat een roemloos einde tegemoet en wordt grotendeels gesloopt. Alleen één trein wordt bewaard voor het Spoorwegmuseum en er komt een afscheidsrit, maar datum en locatie zijn nog niet bekend. Dit spijt veel reizigers vanwege het soepele rijgedrag en de comfortabele stoelen van de trein.

Terwijl de Koploper dus verdwijnt, is de komst van De Wesp een belangrijke stap in de modernisering van het Nederlandse spoor, ook al ontstaat er teleurstelling over het uitblijven van snellere verbindingen naar het noorden





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