De wederopstanding van Palermo: Een Siciliaanse jacht op Serie A-glorie

US Palermo werkt hard aan een terugkeer naar de Italiaanse Serie A onder leiding van trainer Filippo Inzaghi, na jaren van financieel verval en een gedwongen doorstart in de Serie D.

De rijke historie van US Palermo, de iconische club in het roze, is er een van uitersten. Waar de club in het vorige decennium nog een vaste waarde was in de Serie A, volgde er een pijnlijke val. In het seizoen 2016/17 degradeerden de Sicilianen naar de Serie B , maar het absolute dieptepunt moest nog komen.

Door aanhoudend financieel wanbeleid en het onvermogen om noodzakelijke administratieve documenten tijdig aan te leveren, werd de club door de Italiaanse voetbalbond FIGC hard gestraft, wat leidde tot een noodgedwongen degradatie naar de Serie D. Dit was een zwarte bladzijde voor de stad, maar het bleek ook het begin van een noodzakelijke wederopstanding. Na de verplichte doorstart in de Serie D toonde Palermo direct veerkracht door onmiddellijk kampioen te worden. Na twee seizoenen in de Serie C wist de club promotie naar de Serie B af te dwingen. Een cruciaal kantelpunt in deze fase was de komst van de City Football Group. Hoewel de overname van de club niet zonder slag of stoot verliep en zelfs leidde tot het vertrek van clubiconen zoals trainer Silvio Baldini en technisch directeur Renzo Castagnini, bracht de groep wel de nodige financiële stabiliteit en structuur naar Stadio Renzo Barbera. Sindsdien is Palermo een stabiele factor in de subtop van de Serie B geworden, waarbij de club steevast in het linkerrijtje eindigt. Ondanks deze stabiele prestaties is de hoofdprijs, promotie naar de Serie A, nog steeds het hoofddoel. De teleurstellingen van de voorgaande play-off seizoenen, waarin Venezia en Juve Stabia een streep door de rekening zetten, hebben de honger van de supporters alleen maar groter gemaakt. Met de aanstelling van Filippo Inzaghi als hoofdtrainer hoopt het bestuur de benodigde ervaring in huis te hebben gehaald. Inzaghi, die vorig jaar nog met Pisa promoveerde, staat voor een hels karwei in de slotfase van de competitie. De 30.000 trouwe fans in het stadion hunkeren naar de gloriedagen van weleer en de druk op de selectie is dan ook ongekend groot. De strijd om promotie naar het hoogste niveau in Italië is dit seizoen spannender dan ooit. Terwijl Venezia en Frosinone aan de leiding gaan in de strijd om directe promotie, blijft Palermo vechten voor elke punt. Inzaghi benadrukt dat elke wedstrijd in de slotfase een finale is. Hoewel de directe promotieplekken uit zicht dreigen te raken, is de club in ieder geval verzekerd van een ticket voor de play-offs. Het format van deze nacompetitie, met dubbele ontmoetingen in de halve finales en de finale, biedt de nodige kansen. Met de tactische bagage van Inzaghi hoopt Palermo eindelijk weer terug te keren naar de plek waar het thuishoort: de Serie A. Of deze missie slaagt, zal afhangen van de mentale kracht van de selectie in de komende loodzware weken





US Palermo Serie B Filippo Inzaghi Italiaans Voetbal Promotie

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Parkeerdruk in Verde Vista blijft ondanks een jaar later een nachtmerrie voor bewonersEen jaar na de oplevering van de nieuwbouwwijk Verde Vista in Zoeterwoude-Rijndijk, kampen bewoners nog steeds met een nijpend tekort aan parkeerplaatsen. Concrete oplossingen lijken uit te blijven, wat leidt tot frustratie en onveilige situaties. Gemeenteraadsleden en lokale politici discussiëren over mogelijke oplossingen, waaronder het aantrekkelijker maken van een nabijgelegen parkeerterrein en het herinrichten van parkeerplaatsen.

Read more »

Speeltuin op plek van schoolgijzeling wordt symbool van heling en hoopIn Bovensmilde transformeert een voormalige schoollocatie, waar in 1977 een drama plaatsvond, tot een levendige speeltuin met een mozaïeken monument. Ondanks uitdagingen met het monument, is er dankzij gemeenschapsinspanning en overheidssteun sprake van heling en erkenning, met een focus op een duurzame toekomst.

Read more »

Reddingsvest Titanic verkocht voor recordbedrag van 770.000 euroEen reddingsvest van een overlevende van de Titanic, Laura Mabel Francatelli, is geveild voor 770.000 euro. Dit is de eerste keer dat een reddingsvest van een overlevende van de scheepsramp op de markt kwam. Ook een zitkussen van een slachtoffer werd voor een aanzienlijk bedrag verkocht.

Read more »

Dierenambulance Noord-West Veluwe zoekt nieuwe wagen na aanrijdingDe Dierenambulance Noord-West Veluwe heeft dringend een nieuwe ambulance nodig nadat een van hun voertuigen total loss is geraakt na een aanrijding. Met een tekort aan capaciteit en een grote nood aan jonge en gewonde dieren, is een inzamelingsactie gestart. Er is al 20.000 euro opgehaald, maar er is nog 50.000 euro nodig voor een nieuwe wagen.

Read more »

Scooterrijder raakt zwaargewond na botsing met autoEen bezorger op een scooter is zondagavond zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een automobilist in Breda. Een traumateam is ter plaatse.

Read more »

Driessen keihard voor AZ na bekerwinst: 'Een non-discussie, echt een gemiste kans'Valentijn Driessen is na de bekerwinst van AZ na de 5-1 overwinning op NEC zondag nog steeds niet te spreken over het beleid van de Alkmaarders in de Conference League. Trainer Leeroy Echteld gaf zijn spelers rust richting de bekerfinale, maar de journalist wil niet spreken van een causaal effect.

Read more »