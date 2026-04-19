De Treffers' Tactische Genie: Janssen Ontregelt Tegenstanders met Schakersbrein

Trainer Hans Janssen van De Treffers deelt zijn visie op voetbal, waarbij hij zijn speelstijl vergelijkt met die van Dick Schreuder bij NEC. Janssen benadrukt het belang van verrassing, flexibiliteit en snel scoren, en distantieert zich van passief positiespel. Zijn coachingfilosofie draait om vrijheid, vertrouwen en het omarmen van fouten bij spelers.

De huidige speelstijl van De Treffers , gekenmerkt door dynamische positiewisselingen en een onmiskenbare aanvalsdrang, vertoont opvallende gelijkenissen met de werkwijze van Dick Schreuder bij NEC. Op de vraag of er sprake is van wederzijdse beïnvloeding, reageert Janssen met een ondeugende grijns: 'Ik denk eerder dat Dick een beetje naar mij heeft gekeken.'

Schreuder, die in het verleden assistent-trainer was van Thomas Letsch bij Vitesse, maakte daar kennis met de filosofie van de vijfvoudig international tijdens diens periode als jeugdtrainer. 'Met dezelfde speelstijl als nu. Dit had ik al heel lang in mijn hoofd,' legt Janssen uit. Hij deelt zijn inzichten over het tactisch vernuft dat hij toepast om tegenstanders uit hun comfortzone te halen. 'Al die tegenstanders in de jeugd speelden 4-3-3. Als je daar hetzelfde tegenover zet, weet je dat je normaal gesproken eraf gaat tegen een ploeg met meer kwaliteit. Doe je iets wat die teams niet gewend zijn, kun je verrassen.'

Janssen beschouwt een voetbalwedstrijd als een schaakspel, waarin constante analyse en strategische zetten cruciaal zijn. 'Een wedstrijd is als schaken voor mij. Je bent altijd aan het kijken: welke zet doet die andere trainer? Ik kan redelijk snel analyseren. Zien waar iets goed of fout gaat. Daar probeer je dan op te puzzelen,' aldus de trainer. Hij prefereert een directe, aanvallende benadering, vergelijkbaar met de huidige aanpak van Dick Schreuder bij NEC, hoewel hij erkent dat Schreuder soms extremere risico's neemt. 'En dan wil ik naar voren toe, net als Dick nu doet bij NEC. Hij is wel wat extremer, neemt nog meer risico dan ik. Als ik de bus moet parkeren omdat we zo kunnen winnen, dan parkeer ik de bus.'

Hij uit zijn afkeer voor doelloos positiespel, waarbij hij de invloed van Barcelona op het moderne voetbal bekritiseert. 'Van doelloos positiespel krijgt hij jeuk. 'Barcelona heeft het voetbal natuurlijk verneukt. Opeens wilden alle teams tiki-taka spelen. Die blijven breien, maar soms is het veel beter om de lange bal te spelen. Voetbal gaat om zo snel mogelijk een goal maken. Liever met twee dan met veertig passes.'

Hoewel Janssen nog geen concreet carrièrepad heeft uitgestippeld, heeft hij wel een duidelijke visie op het type trainer dat hij wil zijn. Zijn prioriteit ligt bij het creëren van een omgeving waarin spelers zich vrij en vertrouwd voelen. 'Ik hoop vooral dat spelers van mij voelen dat ze heel veel vrijheid en vertrouwen krijgen. Dat ze fouten mogen maken, dat dat ook bij het voetbal hoort.' Hij hecht geen waarde aan een boetepot, omdat hij gelooft dat overmatige regels averechts werken. 'Een boetepot heeft hij niet. 'Ik ga niet politieagentje spelen. Spelers worden moe van te veel regeltjes. Als ze hun best doen op de training en tijdens wedstrijden ben ik tevreden.'

Terwijl Dick Schreuder met NEC vandaag de finale van de KNVB Beker speelt tegen AZ, werpt Janssen met zijn eigen unieke aanpak een schaduw vooruit op hoe het voetbal zich kan ontwikkelen, waarbij focus ligt op proactieve tactieken en het maximaliseren van spelerpotentieel





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voetbal Trainer Tactiek De Treffers Dick Schreuder

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »