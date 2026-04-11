De terugkeer van Suárez: droom of realiteit?

Luis Suárez, de Uruguayaanse topscorer, staat centraal in een verhaal dat begint in de achterbuurten van Montevideo en eindigt met speculaties over zijn terugkeer naar Ajax. Een blik op zijn voetbalcarrière, zijn band met Ajax en de huidige staat van het voetbal in Uruguay.

Alsof hij een bezoek bracht aan een sloppenwijk voor Unicef, zo begint het verhaal dat we speciaal uit ons VI-archief hebben opgeduikeld. Omringd door betonrot, onbeschilderde muren en golfplaten-daken zette Luis Suárez doodkalm, met zijn petje achterstevoren op het hoofd, koers richting een deur die werd bewaakt door een rijzig gestalte met lange paardenstaart. Binnen in de bouwval lagen op het plastic bankje de shirts al netjes klaargelegd, op volgorde van de rugnummers.

De eeuwige topscorer van het Uruguayaanse nationale elftal ging zitten en kleedde zich om. Deze beelden van het onderkomen en de gastenkleedkamer van het Liverpool van Montevideo hebben heel wat stof doen opwaaien op de sociale media. In het stadion van dat andere Liverpool zijn de toiletruimtes vaak nog groter. In wat voor competitie was Luis Suárez in hemelsnaam terechtgekomen? De totale marktwaarde van de zestien spelersselecties van het Campeonato Uruguayo bedraagt zo’n 150 miljoen euro. Dat is bijna 750 miljoen minder dan de Eredivisie vertegenwoordigt en valt al helemaal in het niet bij de laatste twee competities waarin hij zo succesvol was: de Premier League (9,25 miljard) en La Liga (4,9 miljard). De Noorse en Cypriotische league zijn ongeveer van dezelfde grootte. Het is volledig onvoorstelbaar dat Suárez daar op zijn 35ste en met een WK op komst een balletje was gaan trappen. Op de zondag dat Suárez met Nacional aartsvijand Peñarol ontvangt in het Estádio Gran Parque Central – dat overigens wel van een andere orde is dan het Parque Capurro, stond het nieuws wel even stil. Toen ook Sébastien Haller nog vertrok en Ajax zo in één zomer van drie naar nul spitsen ging – Danilo was naar Feyenoord verkast en Brian Brobbey voorlopig weer terug naar Leipzig – was het voor menig voetbalvolger in Nederland een simpele rekensom. In Amsterdam was dringend behoefte aan een scorende centrumaanvaller en de voormalige publiekslieveling in De Arena zat na het aflopen van zijn contract bij Atlético Madrid zonder club. Ofwel: 1+1=Luis Suárez naar Amsterdam. Toch? Al die mooie woorden over zijn drieënhalf jaar als speler van Ajax zaten bovendien nog vers in het geheugen. 'Ik ga sowieso terug, ook als de trainer me niet wil', zei hij gedurende zijn periode bij Liverpool bijvoorbeeld in The Guardian. 'Zeker weten. Ajax is voor mij een heel belangrijke stap geweest in mijn leven. Ten eerste zijn mijn vrouw Sofia en ik gek op Amsterdam en de manier van leven, het respect van en voor iedereen. We hadden een gelukkig leven, konden er heel rustig wonen en we wandelden veel door Amsterdam. Ik was ook echt geroerd bij het afscheid, ik voelde oprechte genegenheid. Ik was blij met de supporters en zij met mij. Daarom denk ik dat ik ooit weer bij Ajax zal spelen. Omdat ik het wil.' Later kwam hij met Barcelona op bezoek in De Arena en beloofde hij niet te juichen als hij zou scoren in de onderlinge Champions League-ontmoeting. 'Uit respect voor de fans van Ajax', zei hij tijdens een drukbezochte persconferentie. 'Ik heb hier een geweldige tijd gehad. Iedereen weet dat ik ze ontzettend dankbaar ben dat ik hier ooit heb mogen voetballen. En de mensen zijn zo ongelooflijk aardig geweest.' Waarna hij opnieuw die belofte deed: 'Ik zal de mogelijkheid aangrijpen om ooit terug te keren, als die zich echt voordoet.'\Zoals rond iedere speler van zijn statuur die op een bepaald moment transfervrij is, wemelde het deze zomer van de geruchten over geïnteresseerde clubs. Hij sprak uit het liefst in Europa te blijven, maar niet voor een middenmoter of nog erger te zullen tekenen. De naam Juventus viel regelmatig in de internationale media als zijn nieuwe bestemming, Aston Villa zou een optie zijn geweest, een aantal clubs in Turkije, ergens in België zouden ze hem graag zien komen, DC United zou hem naar de MLS willen halen, enzovoort, enzovoort. Maar Ajax werd zo vaak genoemd dat Alfred Schreuder besloot geheel tegen zijn gewoonte in wel een keer in te gaan op een gerucht. 'Bij Ajax zijn we met iets bezig, maar over hem heb ik nooit iets gehoord. Het is niet aan de orde.'\Het is 5 maart 1918 als een schaduw Estádio Gran Parque Central binnenglijdt. Montevideo slaapt, maar Abdón Porte is klaarwakker. De aanvoerder van Nacional zit gevangen in een trance. Eduardo Galeano, een van de grootste auteurs van Zuid-Amerika, beschreef het noodlot dat zich dan voltrekt. 'Midden op het veld waar hij zo geliefd was geweest, schoot hij om middernacht een kogel door zijn hart. Alle lichten waren uit. Niemand heeft het schot gehoord. De volgende ochtend werd hij gevonden. In zijn ene hand hield hij de revolver, in de andere een brief.' Zijn team verloor de wedstrijd met 0-2 van de aartsrivaal Peñarol. Porte was niet alleen aanvoerder, maar ook architect van het stadion en een van de grondleggers van de club. Hij was een volksheld. De sympathieke indiaan, zoon van een armzalig keuterboertje uit Libertad, had zich zo knap omhoog geknokt tot volksheld. Een maand later zou hij zijn grote liefde trouwen. Zijn teamgenoot en trouwe vriend Lucas Scapinachis, was getuige van de gebeurtenis en kon het begrijpen





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luis Suárez Ajax Voetbal Transfer Uruguay

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Jordi Cruijffs cv is niet indrukwekkend genoeg om: 'Ajax weer Ajax te maken''Het Parool vraagt zich hardop af of Jordi Cruijff wel genoeg kwaliteiten heeft om technisch directeur van Ajax te zijn. Volgens de krant dankt de TD van de Amsterdammers zijn aanstelling slechts aan zijn achternaam en is zijn cv niet goed genoeg voor Ajax.

Read more »

Suárez betreurt afscheid nationale ploeg: 'Onmogelijk om nee te zeggen'Luis Suárez, de Uruguayaanse voetballegende, heeft spijt betuigd over zijn beslissing om te stoppen bij het nationale team. De spits lijkt open te staan voor een terugkeer, wat de bondscoach voor een interessante uitdaging stelt.

Read more »

Als international gestopte legende heeft spijt en keert op WK mogelijk terugMocht hij opgeroepen worden, zal Luis Suárez geen nee zeggen tegen het Uruguayaanse nationale elftal. De legendarische spits, tegenwoordig actief bij Inter Miami, kondigde in 2024 het einde van zijn interlandcarrière aan.

Read more »

Nieuwe Ajax-shirts liggen op straat: thuis-, uit- en derde shirt uitgelektDe shirts waarmee Ajax komend seizoen gaat voetballen zijn uitgelekt. Het gerenommeerde Footy Headlines , dat een goede reputatie heeft omtrent deze zaken, weet hoe de thuis-, uit- en derde shirts van de Amsterdammers eruit gaan zien. Voor de eerste keer in de geschiedenis zal ook het Adidas Trefoil logo op de borst verschijnen.

Read more »

Ajax bindt talent Jahyendrow Amour langerAjax heeft het achttienjarige talent Jahyendrow Amour vastgelegd met een profcontract tot medio 2028. De verdediger maakt deel uit van Ajax O19 en debuteerde al voor Jong Ajax.

Read more »

FC Twente geeft duidelijk signaal af aan Ajax, Feyenoord en PSVFC Twente heeft de optie in het contract van Mats Rots gelicht, zo meldt Tubantia. De twintigjarige linksback, die op de radar zou staan bij Ajax, Feyenoord en PSV, ligt daardoor nu tot medio 2028 vast.

Read more »