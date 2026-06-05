De technischste万博's van het heelal: Software, oude telescopen en巨型 antennes

Een nieuw perspectief op de dagelijkse strijd van astronomen en ingenieurs om ons zicht op het heelal te verbeteren. De reeks Documentaire maker duo Ronald Pras en Marjolein Lauret volgen de betrokkenen van ASTRON en NOVA in Dwingeloo. Van het schrijven van software voor radiotelescopen tot het in stand houden van historische instrumenten en de upgrade van de grootste telescoop ter wereld, LOFAR. Stel je voor: een transistortje zo klein dat het zware koeling overbodig maakt en een vrijwilligersteam dat oude telescoopdelen weer tot leven brengt. Een verhaal over vernieuwing, aanpassingsvermogen en de onwankelbare drang om het onbekende te ontrafelen.

De mensen van ASTRON en NOVA in Dwingeloo zijn elke dag bezig om de geheimen van het heelal te ontrafelen. Gedreven door nieuwsgierigheid en passie brengen zij het onbekende dichterbij.

In vier wekelijkse afleveringen laten documentairemakers Ronald Pras en Marjolein Lauret zien wat de mensen van ASTRON en NOVA drijft om voorbij ons voorstellingsvermogen te kijken. In de eerste aflevering ontmoeten we Carla Baldovin en Tammo Jan Dijkema. Dijkema is van de eentjes en de nulletjes: hij schrijft de software voor de radiotelescopen. Zo kunnen zwakke radiosignaal omgezet worden in beelden en data.

Zonder die software zouden de signalen uit het heelal simpelweg onleesbaar blijven. Maar Dijkema's grote liefde is de oude Dwingeloo-telescoop op het terrein van ASTRON. Daar is hij als vrijwilliger regelmatig te vinden.

"Ik hobby eigenlijk teveel", knipoogt hij. Om de 56-jaar oude telescoop werkend te houden bedenken de vrijwilligers telkens een oplossing.

"Met nieuwe elektronica en een nieuwe ontvanger kun je zo'n stuk staal weer laten werken. " Het 'gehobby' aan de oude telescoop bleek het ei van Columbus om de Westerborktelescoop weer werkend te krijgen. De veertien telescopen, zo genoemd vanwege hun ligging op voormalig Kamp Westerbork, waren vijftig jaar lang het paradepaardje van de radiosterrenkunde. Maar 12 schotels zijn in 2022 uitgezet.

Om zwakke signalen zichtbaar te maken en te versterken, moeten telescopen hun eigen elektronische ruis zoveel mogelijk beperken. Daarom worden ontvangers gekoeld tot temperaturen dicht bij het absolute nulpunt.

"Dat kost energie en geld. Vandaar dat nog maar twee schotels werken.

" Collega's van Dijkema ontdekten dat een piepklein transistortje van slecht 0.2 mm de radiosignalen kan versterken. Daardoor is zware koeling niet langer nodig. Maar dat mini-transistortje moet wel op een printplaat gesoldeerd worden.

"In de krochten van het ASTRON-pand vonden we nog een oude machine waarmee dat kan. " Maar ook LOFAR krijgt een upgrade. Het zijn tienduizenden kleine antennes die samen de grootste telescoop ter wereld vormen. Het centrale hart ligt tussen Exloo en Buinen, en is verbonden met antennes verspreid over Nederland en het buitenland: van Zweden tot Bulgarije aan toe.

Carla Baldovin leidt de operatie om de unieke telescoop te verbeteren.

"We kunnen straks vier keer breder en twintig keer scherper waarnemen. Ook gaat de gegevensverwerking veertig keer sneller: van weken naar uren.





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