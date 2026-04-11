De Stuifmail duikt in de natuur: van langpootmuggen tot egels en rode bosmieren

Frans behandelt in de Stuifmail de zesbandkamlangpootmug, een waggelende egel en een rode bosmier, plus een blik op de documentaire 'De Biesbosch, natuur in beweging'.

Deze week duikt Frans wederom in de wondere wereld van de natuur met fascinerende waarnemingen van diverse diersoorten. De Stuifmail behandelt onder andere een waggelend dier op een oprit, de sierlijke langpootmug, een imposante mierenhoop en de befaamde geelpoothoornaar. Deel twee van deze editie verschijnt op zondagochtend. Eerst werpt de Stuifmail een blik op een intrigerende vondst van Anke Vischer, die tijdens een wandeling in Oisterwijk een beestje op een klimboom spotte.

Ze was nieuwsgierig naar de identiteit van dit onbekende wezen. Na onderzoek blijkt het te gaan om een zesbandkamlangpoot, een lid van de kamlangpootmuggenfamilie, een subgroep binnen de langpootmuggen. Dit type langpootmuggen is herkenbaar aan hun zwart-gele strepen, waarbij de mannetjes zwarte antennes hebben en de vrouwtjes oranje. De zesbandkamlangpoot is met name te herkennen aan de zes gele banden op een zwart achterlijf. Deze soort is relatief vroeg in het seizoen te zien, van eind maart tot begin juni, en wordt soms waargenomen op meidoornbloemen, wat ongebruikelijk is voor langpootmuggen die doorgaans geen nectar zoeken. De larven van deze soort gedijen in zacht, vermolmd hout van verschillende loofbomen. Verspreiding in Nederland concentreert zich in een gebied tussen Amsterdam, Gouda en Amersfoort, de omgeving van Arnhem en Zuid-Limburg, met een grotere verspreiding in de provincie en Zeeland. \Daarnaast presenteert de Stuifmail een beeld van een dier dat ’s nachts over een oprit waggelde, gefilmd door John Govaarts via een wildcamera. Na zorgvuldige bestudering van het filmpje blijkt het om een egel te gaan. De beschrijving van John, een dier zonder staart dat waggelde, bevestigt de identificatie. Opmerkelijk is dat het filmpje ook een moeder-egel laat zien die haar jong verplaatst naar een nieuw nest, kennelijk ontevreden over de vorige locatie. Het is dan ook raadzaam om nesten van egels zo min mogelijk te verstoren, omdat verstoring kan leiden tot het verplaatsen van de jongen, wat risico’s met zich meebrengt. Het aanbieden van een egelhuis kan helpen om deze diertjes een veilige plek in de tuin te bieden. De Stuifmail biedt tevens de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de documentaire ‘De Biesbosch, natuur in beweging’ op het gratis streamingplatform Brabant+ en op televisie op 12 april. \Tot slot behandelt de Stuifmail de vragen van Bloem Nora, een trouwe lezer, waaronder de identificatie van een specifieke mierensoort. Bloem Nora heeft een rode bosmier gefotografeerd, vermoedelijk de kale rode bosmier, een van de mooiste mierensoorten van Nederland. Er zijn in principe vier soorten rode bosmieren, waarvan twee veelvoorkomend zijn. De rode bosmieren, met hun rode en zwarte kleuren, leven in bossen en bouwen bovengrondse nesten, de bekende mierenhopen, vaak rond vermolmde boomstronken. Deze hopen bestaan uit dennennaalden en takjes. De identiteit van de andere vragen van Bloem Nora worden in een volgende editie behandeld. De Stuifmail biedt een fascinerende inkijk in de diversiteit van de Nederlandse fauna, met tips voor natuurliefhebbers en boeiende verhalen over de dieren die onze leefomgeving rijk is





