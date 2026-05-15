De Rotterdamse Michael van Staten wint vijfhonderd meter van zijn geboortehuis

De Rotterdamse Michael van Staten heeft twee jaar lang geleefd als economische dakloze, totdat hij eindelijk zijn vrouw en twee zoons uit Zuid-Afrika bij hem in Rotterdam laat wonen in een nieuw huis. Michael dankt Stichting Binnenslapers om hem een kamer te bieden zodat hij een vast inkomen kreeg en op weg kon blijven naar een vaste plek.

De Rotterdamse Michael van Staaten (51) leefde twee jaar lang als economische dakloze . Hij wist eindelijk zijn vrouw en twee zoons uit Zuid-Afrika bij hem in Rotterdam in een nieuw huis te laten wonen.

Michael kijkt vol emotie uit naam van Stichting Binnenslapers uit de aankomsthal van Schiphol op wanneer zijn vrouw Kelly en hun zoontjes AJ en Dex door de schuifdeuren wandelen. Hun jongste zoon Dex springt in Michaels armen en de oudste zoon AJ strompelt vermoeid achter de kar, maar zodra hij zijn vader ziet, verschijnt er een grote lach op zijn gezicht. Michael en Kelly omhelzen elkaar en hebben een emotioneel afscheid.

Het stel ontmoette elkaar in Nederland als Kelly een au pair-werk in Hillegersberg. Zij keerde terug naar Zuid-Afrika om haar huwelijk te annuleren, maar bleven contact houden en bloeide er iets op tussen haar en Michael als zijn huwelijk na vijf jaar strandt. Nadat Michael een burn-out had opgelopen en volledig arbeidsongeschikt was verklaard, werd hij een zogeheten bankslaper: iemand die geen eigen woning had, maar wel een dak boven zijn hoofd.

Michael vertrok naar Zuid-Afrika om zijn vrouw ondersteuning te bieden, maar toch trouwden en hadden twee kinderen. Nu heeft Michael een woning en Kelly kan eindelijk met haar kinderen naar Nederland komen wonen, dankzij de hulp van Stichting Binnenslapers. Door Brandon Spencer voor Citylife





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Economische Dakloze Hulp Van Stichting Binnenslapers Mening En Sfeer People Family Family Life Support And Shelter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Expert kraakt constructie steenstrips Ring Zuid: 'Dit is levensgevaarlijk'De steenstrips op de zuidelijke ringweg in Stad zijn op een verkeerde en onverantwoorde manier aangebracht. Dat zegt deskundige Jan Harms uit Vries.

Read more »

Parkeren op bedrijventerrein ZKD in Den Haag Zuid weer mogelijk, maar autowrakken blijven staanParkeren op bedrijventerrein ZKD in Den Haag Zuid is weer mogelijk sinds 1 mei, maar de weg naar een volledig lege parkeerplaats is nog lang niet af. Er staan nog enkele autowrakken op straat, en het weghalen daarvan zal tijd kosten.

Read more »

Man op Thuisbezorgd-scooter heeft Rotterdamse overvallen gepleegdEen man heeft donderdagavond op meerdere plekken in het noorden van Rotterdam overvallen gepleegd met een mes. Hij reed op een Thuisbezorgd-scooter en droeg een zwarte scooter, een Thuisbezorgd-helm, een donkerblauwe broek, een donkere pufferjas en handschoenen. De politie is op zoek naar getuigen en roept getuigen op om direct 112 te bellen.

Read more »

Iconische Rotterdamse vaartuig De Majesteit blijft trots trotsDe Majesteit, een van de iconische schepen van Rotterdam, heeft dertig jaar lang zijn deuren geopend voor miljoenen bezoekers. Het echtpaar Key, dat de scheep heeft gehuurd, heeft zijn passie voor de scheepvaart kwijt kunnen raken. Ondanks de coronapandemie en de zoektocht naar een opvolger, blijft De Majesteit trots trots en blijft hij in de vaart.

Read more »