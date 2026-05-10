De Rotterdammers behaalden zondagmiddag de tweede plaats, kwalificeren zich voor het miljardenbal

De Rotterdamse voetbalploeg heeft zondagmiddag tegen AZ de tweede plaats behaald, waardoor ze zich hebben gekwalificeerd voor het miljardenbal. Feyenoord is de slechtste nummer twee sinds de invoering van het driepuntensysteem en evende het negatieve record van Willem II in 1998/1999. Marciano Vink van de Rotterdamse supportersvereniging stelt dat Twente, NEC en Ajax het hele seizoen al het spoor bijster zijn. De vraag is hoe dit verder moet, hoe moet je de Champions League in met dit team en deze filosofie?

De Rotterdam mers behaalden zondagmiddag tegen AZ definitief de tweede plaats, waarmee de ploeg van Robin van Persie zich heeft gekwalificeerd voor het miljardenbal. Feyenoord wordt de slechtste nummer twee sinds de invoering van het driepuntensysteem.

De Rotterdammers evenaren het negatieve record van Willem II in 1998/1999. De Tricolores eindigden als nummer twee met 65 punten, Feyenoord heeft momenteel 62 punten. Wat de rest allemaal aan het doen is... Twente heeft een slechte start gehad, maar heeft het ontzettend goed gedaan.

NEC is het spoor bijster en Ajax is het hele seizoen al het spoor bijster. Het is meer om het in perspectief te zetten wat we allemaal aan het doen zijn in de Eredivisie. De vraag is: hoe moet dit verder? Hoe moet je de Champions League in met dit team en deze filosofie?

Ze hebben al geen gelukkige hand gehad in aankopen. Er komt een nieuwe technisch directeur. We zagen vandaag Te Kloese. Algemeen en technisch directeur tegelijk kan eigenlijk niet.

Hij heeft het naar behoren gedaan. Nu wordt het gevierd, maar als het vorig seizoen was, was het een afslachting geweest. Met hetzelfde puntenaantal was Feyenoord vorig seizoen namelijk als vijfde geëindigd. Feyenoord lijkt weg vrij te maken voor Ajax-directeur bij Club Brugge





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rotterdam AZ Champions League Miljardenbal Eredivisie Feyenoord Twente NEC Ajax Robin Van Persie Marciano Vink Te Kloese Technisch Directeur Champions League Eredivisie Feyenoord Twente NEC Ajax Robin Van Persie Marciano Vink Te Kloese Technisch Directeur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vrouw in scootmobiel rijdt van de dijk af | Rotterdammers aangehouden met 76 kilo cocaïneIn dit blog houden we je op de hoogte van het belangrijkste en meest opvallende 112-nieuws uit de regio van zaterdag 9 mei.

Read more »

Feyenoord nodigt AZ uit voor Champions League, met cultuurgeschiedenis van lege handenFeyenoord's moeilijke seizoen heeft eindelijk enkele positieve resultaten geleden. De Rotterdammers wonnen afgelopen week op Fortuna Sittard tot 2-1 in een botsing met concurrenten Ajax, NEC en FC Twente, die gelijkspeelden. De winst op Fortuna heeft Feyenoord vijf punten voorsprong gegeven op zijn belangrijkste concurrentie voor de Champions League. Om tegen AZ te kunnen geplaatst worden in de Champions League, moeten de Rotterdammers nog twee punten pakken op hun resterende twee wedstrijden.

Read more »

Almere City FC bereikt halve finale play-offs tegen Willem IIAlmere City FC heeft zaterdagavond tegen De Graafschap de halve finale bereikt van de play-offs. In de eerste ronde trad Almere City met een 3-1 voorsprong uit, maar verloor vrijdagavond met 2-5 van Willem II. Almere City treft Willem II in de volgende fase en opende de scores tegen Willem II al twee keer eerder met een doelpunt.

Read more »

Rotterdamse clubs vicinaar einde Eredivisie, cruciaal dit weekend voor Europees voetbalDe Eredivisie nadert zijn einde en dat betekent dat zondagmiddag beslissend kan zijn voor alle Rotterdamse clubs. Feyenoord kan AZ verzekeren van het felbegeerde Champions League-ticket, Excelsior heeft tegen FC Volendam aan een punt genoeg om zich veilig te spelen en Sparta kan de play-offs halen. Deze uitzending van Rijnmond Sport brengt u live bij deze cruciale wedstrijden. kijken we uit naar de outcomes.

Read more »