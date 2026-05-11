De politie begint grote actie tegen intimidatie rondom Sloterplas in Amsterdam

Hoewel het aantal meldingen van vrouwen die zijn lastiggevallen in dat gebied hoofdzakelijk de afgelopen maanden uitvergroot is, wordt niet uitgesloten dat dit loopt op met het mooie weer en meer sportende vrouwen.

De politie begint deze maand grote actie tegen intimidatie rondom de Sloterplas in Amsterdam . Daar worden regelmatig vrouwen uitgescholden of op de billen geslagen, vooral jongens op fatbikes veroorzaken problemen.

Sinds maart zijn er tientallen meldingen van vrouwen die zijn lastiggevallen in het gebied, met name hardlopende vrouwen worden al maanden aangerand, uitgescholden en geïntimideerd. Daarom worden extra agenten, politiepaarden en zelfs drones ingezet. Als je denkt dat we er niet zijn, we zien je toch, waarschuwt een woordvoerder. De politie benadrukt dat het slaan op billen valt onder aanranding, we kunnen je daar voor oppakken.

De vrees is dat met mooier weer en meer sportende vrouwen, het gedrag van jongeren op fatbikes alleen maar zal toenemen. Daarom spreken agenten jongens in het park aan en zullen zij meer handhaven. Daarbij zullen ook agenten in burger zijn om jongeren aan te houden. Je moet gewoon veilig kunnen hardlopen, stel dat het jouw moeder is die dit overkomt





