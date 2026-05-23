De 'Over de Top 50' is begonnen: 50 iconische pride-platen en -artiesten te beluisteren op NH Radio

De tweede editie van de 'Over de Top 50' is begonnen en te beluisteren op NH Radio. Van 12.00 uur tot 17.00 uur worden de 50 meest iconische pride-platen en -artiesten gedraaid. Tijdens de start van Alkmaar Pride-week komen presentatoren Jelmer Vlot en Maarten Faber op feestelijke wijze op voor gelijkheid. De zeventiende editie van de Alkmaar Pride gaat vandaag officieel van start door middel van een Pride Walk door het centrum van de stad: 'Een kleurrijk statement voor liefde en gelijkheid', aldus de organisatie.

De tweede editie van de 'Over de Top 50' is begonnen en te beluisteren op NH Radio. Van 12.00 uur tot 17.00 uur worden de 50 meest iconische pride-platen en -artiesten gedraaid.

Tijdens de start van Alkmaar Pride-week komen presentatoren Jelmer Vlot en Maarten Faber op feestelijke wijze op voor gelijkheid. De zeventiende editie van de Alkmaar Pride gaat vandaag officieel van start door middel van een Pride Walk door het centrum van de stad: 'Een kleurrijk statement voor liefde en gelijkheid', aldus de organisatie. Verslaggever Marc Teodros is daarbij aanwezig en loopt mee. Radiopresentatoren Maarten en Jelmer spreken bijzondere gasten.

Niemand minder dan Paul de Leeuw met 'K Heb Je Lief' staat op nummer één in de 'Over de top 50', en zal ook in de show te gast zijn. Ook de Vengaboys en de Dolly Dots passeren de revue. Vorig jaar had Gerard Joling de hoogste notering: 'Het is ontzettend leuk om tussen al die grote namen te staan.

Het is een grote eer, het zijn natuurlijk allemaal iconen die in de popgeschiedenis iets heel moois gedaan hebben', zei hij destijds. De 'Over de top 50' zit bomvol muziek waar je blij van wordt. Denk aan guilty pleasures als Shania Twain – 'Man! I Feel Like a Woman', Madonna - 'Vogue', Ricky Martin – 'Livin’ La Vida Loca', en natuurlijk The Weather Girls – 'It’s Raining Men'.

Een bonte mix van powerballads, disco, pop, queer anthems en Nederlandstalige knallers – stuk voor stuk nummers met betekenis, energie en een feestelijk randje. De 'Over de top 50' is op zaterdag 23 mei van 12:00 tot 17:00 uur te volgen via radio, tv én de livestream van de radiostudio. 📺 Kijken: kijk live mee in de radiostudio en via NH TV (Ziggo in Noord-Holland op kanaal 30, elders kanaal 707, KPN 509, ODIDO 501





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pride Over The Top 50 Alkmaar Pride Jelmer Vlot Maarten Faber Paul De Leeuw Vengaboys Dolly Dots Gerard Joling Shania Twain Madonna Ricky Martin The Weather Girls

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Top 10 mooiste doelpunten Europa League 2021-2022Rodríguez wint de titel als speler van de maand in de Europa League. Morgan Rogers heeft de prijs voor speler van het Jaar gewonnen in de Europa League. Het Team van het Jaar wordt door Aston Villa gedomineerd door enkele grote namen als Emiliano Martínez, John McGinn, Rogers en Buendía, en ook Antony.

Read more »

Feest op NH Radio vanwege aftrap Alkmaar Pride: tweede editie 'Over de Top 50'Paul de Leeuw staat op nummer één in de Over de Top 50 op NH Radio. Hoor hem live tijdens Alkmaar Pride op 23 mei. Luister mee!

Read more »

Robbert Kemperman Hangs Up His Hockey Stick After 21 Years at the TopDutch hockey icon Robbert Kemperman has announced his retirement after 21 years at the top. His coach Rick Mathijsen believes he has been as influential to hockey as anyone. Kemperman, who made his debut aged 17 and played 228 international matches, discusses his career and career moments.

Read more »

Feest mee op NH Radio: luister nu naar tweede editie 'Over de Top 50'Paul de Leeuw staat op nummer één in de Over de Top 50 op NH Radio. Hoor hem live tijdens Alkmaar Pride op 23 mei. Luister mee!

Read more »