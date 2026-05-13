De opkomst van de manosfeer in het Nederlandse onderwijs: Een groeiende kloof tussen leerlingen

Onderzoek en getuigenissen van docenten tonen aan dat de manosfeer zorgt voor toenemende spanningen, onbegrip en veranderde genderrollen in de klaslokalen van middelbare scholen.

In de hedendaagse klaslokalen van het Nederlandse middelbaar onderwijs is een zorgwekkende trend zichtbaar die bekend staat als de manosfeer. Deze digitale subcultuur, die zich voornamelijk op sociale media verspreidt, promoot vaak verouderde en schadelijke ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid.

Hierbij staat een strikt hiërarchisch wereldbeeld centraal, waarbij de man wordt neergezet als de dominante leider en de vrouw als de onderdanige partner. Docent Daan Krahmer, die in Eindhoven geschiedenis en maatschappijleer geeft, merkt dat deze denkbeelden direct doorsijpelen naar de dynamiek tussen zijn leerlingen. Tijdens lessen over de tweede feministische golf, een periode waarin de strijd voor gelijkheid tussen de seksen centraal stond, ontstaan er steeds vaker spanningen.

Jongens reageren soms met minachtende blikken of spottende opmerkingen, wat wijst op een dieperliggend onbegrip en een groeiende kloof tussen jongens en meisjes. Sinds de coronaperiode is deze trend sterk toegenomen, waarbij de digitale wereld een grotere rol is gaan spelen in de identiteitsvorming van jonge mannen. Recent onderzoek van Stichting School en Veiligheid bevestigt dat dit geen incidenteel verschijnsel is, maar een breder probleem binnen het onderwijs.

Uit bevragingen onder docenten blijkt dat een aanzienlijk aantal jongens sterk beïnvloed wordt door online content over mannelijkheid. Deze invloed uit zich niet alleen in theoretische discussies, maar leidt in de praktijk vaak tot pestgedrag, verbale agressie en een algemeen gebrek aan empathie jegens vrouwelijke medeleerlingen. Een centrale figuur in deze beweging is de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate.

Door middel van flitsende video's over status, enorme hoeveelheden geld, fitness en een strikte traditionele rolverdeling, spreekt hij een doelgroep aan die op zoek is naar houvast en macht in een snel veranderende wereld. Voor veel tieners, zoals de zeventienjarige Joost uit Tilburg, zijn deze beelden inmiddels onderdeel van hun dagelijkse sociale mediastroom. Hoewel sommigen zich aanvankelijk schrokken van de heftigheid van de taal en de denkwijze over vrouwen, raken deze extreme standpunten voor velen genormaliseerd.

In de klas vertaalt dit zich naar een houding waarbij meisjes en leraressen worden behandeld alsof hun mening er minder toe doet of alsof zij geen recht hebben op een eigen stem in het publieke debat. De impact van de manosfeer beperkt zich niet enkel tot verbale conflicten; het beïnvloedt ook de persoonlijke ambities en het wereldbeeld van leerlingen.

Docent Krahmer vertelt over een leerling die in de klas stellig verklaarde dat hij later absoluut een zoon wilde die hetero moet zijn, wat leidde tot heftige reacties van de meisjes in de groep. Dergelijke uitspraken zijn vaak direct herleidbaar naar de dogma's van de manosfeer. Ook in de academische output van leerlingen is de trend zichtbaar.

Profielwerkstukken gaan steeds vaker over het extreem kweken van spieren of over het concept van tradwives: vrouwen die bewust kiezen voor een leven als traditionele huisvrouw, volledig afhankelijk van hun man. Wat op het eerste gezicht een persoonlijke keuze lijkt, brengt echter ook druk met zich mee. Krahmer observeert dat ook meisjes stress ervaren door deze trends.

Zij beginnen zich af te vragen of de moderne weg van zelfstandigheid en carrière wel de juiste is, of dat zij beter een rijke man kunnen zoeken om aan de eisen van het tradwife-ideaal te voldoen. Deze interne tweestrijd toont aan hoe diep de online invloeden doordringen in de psyche van jongeren. Om deze negatieve spiraal te doorbreken, probeert Krahmer in zijn lessen juist de dialoog aan te gaan.

Hij streeft ernaar om verschillende perspectieven te belichten en leerlingen kritisch te laten nadenken over de bronnen van hun informatie. Het is echter een uitdagend proces, omdat klassikale gesprekken over de manosfeer vaak ontaarden in botsingen tussen de seksen. Een groot probleem is de schaamte die veel leerlingen ervaren. Wanneer de discussie te heftig wordt of wanneer iemand zich realiseert dat zijn of haar standpunten niet worden geaccepteerd, trekken zij zich terug.

Veel leerlingen slikken hun onvrede of hun twijfels in, waardoor de werkelijke problematiek onder de oppervlakte blijft. Voor docenten is het een voortdurende strijd om een veilige omgeving te creëren waarin kritische reflectie mogelijk is, zonder dat dit leidt tot verdere polarisatie. Het doel is om leerlingen weer te leren luisteren naar elkaar en te begrijpen dat gelijkwaardigheid geen bedreiging is voor mannelijkheid, maar juist een basis voor een gezonde samenleving





