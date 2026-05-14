De Onzichtbare Verzorgers van de Rustplaats in Hoogeloon

Een groep trouwe senioren zet zich onbaatzuchtig in voor het onderhoud van de begraafplaats in Hoogeloon en hoopt op nieuwe aanwas om hun werk voort te zetten.

Wanneer de ochtendzon langzaam over het vredige dorpje Hoogeloon kruipt en de kerkklok stipt negen uur slaat, begint er een bijzonder ritueel op de begraafplaats aan de Torenstraat.

Terwijl de meeste bewoners net hun dag beginnen, verzamelt een kleine, maar zeer toegewijde groep mannen zich tussen de graven. Met harken, schoffels en snoeischaren in de hand gaan zij met uiterste precisie aan de slag. Geen enkel plukje onkruid en geen enkele verdwaalde graspol blijft onopgemerkt. Hun werk is een stille strijd tegen de natuur die constant probeert het terrein terug te winnen, maar de mannen laten niets aan het toeval over.

Dit tweewekelijkse onderhoud is voor hen veel meer dan slechts een klusje; het is een uiting van respect voor de overledenen en een manier om de rust en waardigheid van de laatste rustplaats in het dorp te bewaken. Om deze traditie in de toekomst te kunnen bestendigen, is de groep inmiddels op zoek naar nieuwe vrijwilligers die samen met hen de handen uit de mouwen willen steken. De groep bestaat voornamelijk uit mannen die de zeventig al lang gepasseerd zijn.

Hun gezichten zijn getekend door de zon en hun handen vertonen de eeltplekken van een leven lang hard werken. Zij weten precies wat het betekent om echt aan te pakken. Jos Castelijns, een vitale man van drieënzeventig, vertelt dat hij eigenlijk per ongeluk bij deze groep terecht is gekomen. Enkele jaren geleden bezocht hij het graf van zijn ouders en zag hij de andere mannen hard aan het werk.

De drive om te helpen was zo groot dat hij simpelweg niet kon weglopen zonder een steentje bij te dragen. Harrie Seuntjes, tachtig jaar oud, is zelfs al twee decennia lang een vaste waarde op het kerkhof. Voor hem is het volstrekt logisch dat de begraafplaats er onberispelijk uitziet, mede omdat zijn eigen ouders daar rusten. Harrie ziet het fysieke werk bovendien als een vorm van sport.

Hij vertelt met een glimlach dat het strak afsteken van de graskanten hem uren bezighoudt en dat hij daardoor geen fitnesscentrum van binnen hoeft te zien. Samen hebben ze al veel bereikt, zoals het vervangen van oude, versleten coniferen door frisgroene exemplaren. Vooral voor de graven waarvan de nabestaanden niet meer in de gelegenheid zijn om langs te komen, is hun inzet onmisbaar.

Met veel toewijding geven ze plantjes water tijdens droge periodes, zodat elk graf, ongeacht de familiebanden, er verzorgd bij ligt. Naast het fysieke aspect van het werk is de sociale component voor de mannen van onschatbare waarde. Zodra de schoffels aan de kant worden gelegd, verplaatst het gezelschap zich naar de kerk voor een welverdiend bakje koffie. Dit moment van bijbuurten is het hoogtepunt van de ochtend.

Voor Jan van Huijkelom, een eenzame man van eenenzeventig, is dit contact essentieel. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om na het pensioen nog steeds mensen te zien en ergens bij te horen, zeker wanneer men alleen woont. Het gevoel van saamhorigheid en het delen van verhalen zorgt voor een mentale veerkracht die net zo belangrijk is als de fysieke inspanning op het kerkhof. Ondanks de sterke onderlinge band is er een groeiende zorg over de toekomst.

Met de zomer in aantocht, een periode waarin vakanties het schema beïnvloeden en de hitte het onderhoud zwaarder maakt, zijn extra handjes hard nodig. De zoektocht naar nieuwe leden is echter lastig. Jongeren zijn vaak te druk met hun eigen leven en carrière, waardoor de instroom beperkt blijft. Jos en Harrie benadrukken dat iedereen welkom is, ongeacht ervaring of geslacht.

Een vrouw in de groep zou voor een mooie aanvulling zorgen. Bovendien stellen ze gerust dat groene vingers absoluut geen vereiste zijn; zolang iemand bereid is om zijn of haar best te doen en met liefde naar het terrein zorgt, is dat meer dan voldoende om deel uit te maken van dit bijzondere collectief





