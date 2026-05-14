De Onzichtbare Risico's van Genegeerde Terugroepacties in de Automobiliteitssector

Een uitgebreide analyse van waarom veel Nederlandse automobilisten terugroepacties negeren en welke ernstige gevolgen dit kan hebben voor de veiligheid en de verzekeringsdekking.

Het rijden in een auto die een openstaande terugroepactie heeft, is een fenomeen dat in Nederland vaker voorkomt dan men op het eerste gezicht zou denken.

Uit recent onderzoek gebaseerd op gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) blijkt dat ongeveer één op de negen voertuigen op de Nederlandse wegen rondrijdt zonder de noodzakelijke reparaties te hebben ondergaan die door de fabrikant zijn voorgeschreven. Een terugroepactie is in feite een erkenning van de autofabrikant dat er een fout is gemaakt in het constructieproces of in het ontwerp van een specifiek onderdeel.

Hoewel het de verantwoordelijkheid van de consument is om gehoor te geven aan deze oproep en het voertuig naar een erkende garage te brengen, gebeurt dit in de praktijk vaak niet. Autojournalist Frank Jacobs wijst erop dat er een gevaarlijke cultuur van laksheid heerst onder bestuurders. Velen gaan ervan uit dat de defecten niet direct relevant zijn voor hun eigen rijervaring of dat de risico's overdreven worden.

Daarnaast speelt de moderne communicatiestroom een rol; in een tijdperk waarin consumenten dagelijks worden overspoeld met commerciële e-mails en reclames, verdwijnt een officiële brief van een importeur gemakkelijk tussen de stapel ongelezen post. De ernst van de defecten die aanleiding geven tot terugroepacties varieert enorm, wat bijdraagt aan de onverschilligheid van sommige bestuurders. Aan de ene kant zijn er relatief onschuldige problemen, zoals een raam dat niet meer correct sluit of een kleine softwarematige glitch in het infotainmentsysteem.

Aan de andere kant staan levensbedreigende fouten. Een berucht voorbeeld is de takata-airbagcrisis, waarbij defecte ontstekers konden exploderen en metaalfragmenten door de cabine konden schieten, met ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg. Ook brandgevaar is een recurrente reden voor recalls, zoals gezien bij bepaalde BMW-modellen in België of recentere problemen met oververhitte accucellen in elektrische voertuigen die kortsluiting kunnen veroorzaken.

Fabrikanten maken bij het besluit tot een recall altijd een complexe afweging tussen de kosten van de reparatie, de hoeveelheid betrokken voertuigen en het potentiële veiligheidsrisico. Toch wordt er vaak relatief snel gehandeld om juridische risico's en imagoschade te beperken. Het negeren van deze waarschuwingen heeft echter niet alleen fysieke, maar ook aanzienlijke financiële risico's.

Wanneer een bestuurder bewust een terugroepactie negeert en er vervolgens een ongeval plaatsvindt dat direct gerelateerd is aan het defect, kan de juridische positie van de automobilist zeer zwak zijn. Verzekeringsexpert Michel Ypma legt uit dat de aansprakelijkheid in dergelijke gevallen kan verschuiven. Hoewel slachtoffers van een ongeval doorgaans verzekerd blijven, kan de verzekeringsmaatschappij de gemaakte kosten proberen te verhalen op de bestuurder die het risico bewust heeft geaccepteerd.

De fabrikant kan namelijk stellen dat zij de eigenaar tijdig hebben gewaarschuwd en dat de verantwoordelijkheid voor het herstel daarmee bij de consument lag. In feite wordt het negeren van een veiligheidswaarschuwing gezien als een vorm van grove nalatigheid, waardoor de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. Om deze problematische situatie aan te pakken, klinken er stemmen voor een systeemverandering.

De ANWB pleit bijvoorbeeld voor een actievere rol van importeurs in de communicatie en suggereert dat openstaande terugroepacties een vast onderdeel moeten worden van de periodieke APK-keuring. Op dit moment wordt de APK vaak onterecht gezien als een garantie voor de algehele staat van de auto, terwijl het in werkelijkheid slechts een momentopname is van de technische conditie. Het controleren van de RDW-registers op openstaande recalls tijdens de keuring zou een effectieve vangnetfunctie kunnen hebben.

Hoewel dit voor fabrikanten en keuringsstations extra administratieve lasten met zich meebrengt, weegt dit niet op tegen de potentiële winst in verkeersveiligheid. Uiteindelijk blijft het echter de verantwoordelijkheid van de eigenaar om alert te blijven op meldingen van de fabrikant, aangezien een veilige rit begint bij een technisch correct voertuig





