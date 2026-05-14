De Onzichtbare Dreiging van Overbodige Dataverzameling door Bedrijven

Een diepgaande analyse van hoe bedrijven te veel persoonsgegevens verzamelen en de gevaren van identiteitsfraude na grootschalige datalekken.

In de huidige digitale samenleving is het bijna normaal geworden dat bedrijven bij de kleinste interactie om een overvloed aan persoonlijke informatie vragen. Of het nu gaat om een geboortedatum, een telefoonnummer, een volledig woonadres of zelfs een digitale kopie van een identiteitsbewijs; de lijst met eisen lijkt steeds langer te worden.

Het grote probleem is echter dat deze gegevens in veel gevallen helemaal niet nodig zijn voor de dienst die geleverd wordt. Wanneer deze onnodig verzamelde data in handen vallen van kwaadwillenden, kunnen de gevolgen catastrofaal zijn. De risico's worden pijnlijk duidelijk wanneer hackers persoonlijke data online publiceren. Een recent en schokkend voorbeeld hiervan is de actie van de criminele groep ShinyHunters, die dit jaar gegevens van miljoenen klanten van de telecomprovider Odido buitmaakte.

Omdat Odido weigerde losgeld te betalen aan de criminelen, werden de gegevens simpelweg op internet gezet. Met dergelijke informatie kunnen fraudeurs met gemak bankrekeningen openen op naam van anderen of dure abonnementen afsluiten, wat leidt tot een enorme stijging van identiteitsfraude. De cijfers spreken voor zich: in 2025 waren er al bijna 9000 meldingen van dergelijke fraude, en de trend voor het huidige jaar ziet er nog zorgwekkender uit, met ruim 3600 meldingen in het eerste kwartaal alleen al.

De juridische kaders zijn in theorie helder. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de AVG, mogen bedrijven alleen gegevens vragen en bewaren als daar een strikte noodzaak voor bestaat. Aleid Wolfsen, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, benadrukt dat de gouden regel is: niet meer dan strikt noodzakelijk. Voor een simpele reservering in een restaurant zijn bijvoorbeeld alleen een naam, een tijdstip en het aantal personen vereist.

Toch ziet privacy-adviseur Floor Terra dat bedrijven in de praktijk vaak veel verder gaan dan toegestaan. Ze verzamelen data voor toekomstige marketingdoeleinden of bewaren informatie veel langer dan wettelijk is toegestaan. Wolfsen geeft een treffend voorbeeld van een parkeergarage waar klanten hun e-mailadres moeten achterlaten om de garage te kunnen verlaten. Dit is een overduidelijk voorbeeld van onnodige dataverzameling waarbij de consument vaak geen echte keuze heeft om nee te zeggen.

Ondanks de strenge wetgeving is er een duidelijk gebrek aan effectieve handhaving. Floor Terra stelt dat de overheid weliswaar de middelen heeft om op te treden, maar dat dit in de praktijk te weinig gebeurt. Vaak vindt handhaving pas plaats nadat het mis is gegaan, maar tegen die tijd zijn de gegevens al op straat en is de schade onherstelbaar. De Autoriteit Persoonsgegevens probeert bedrijven via voorlichting bewust te maken van hun verantwoordelijkheden, maar dit is niet altijd voldoende.

Wolfsen geeft aan dat de AP wel degelijk boetes kan uitdelen als zaken echt uit de hand lopen, maar dat de organisatie afhankelijk is van klachten van burgers. Door een te laag budget kan de AP bovendien niet proactief genoeg onderzoek doen naar alle praktijken in de markt. Er is daarom een sterke behoefte aan modernere identificatiemethoden.

De ontwikkeling van de nationale NL ID-wallet zou een uitkomst kunnen zijn, waardoor burgers kunnen bewijzen dat ze bijvoorbeeld 18 jaar zijn zonder hun volledige paspoort te tonen aan een winkelier. Voor de consument blijft waakzaamheid de belangrijkste verdedigingslinie. De beste manier om te voorkomen dat gegevens op straat komen, is simpelweg door ze niet af te geven. Zowel Wolfsen als Terra adviseren om kritisch te zijn en bedrijven direct te vragen waarvoor specifieke informatie precies nodig is.

Men moet niet naïef zijn; wat een bedrijf niet in zijn database heeft staan, kan ook niet door hackers worden gestolen. Wolfsen concludeert dat bedrijven hun marketingpraatjes over de klant als koning moeten vertalen naar de praktijk. Als de klant inderdaad koning is, dan zouden diens persoonsgegevens met dezelfde zorg en beveiliging behandeld moeten worden als de gegevens van de koning zelf.

Alleen door een combinatie van strengere handhaving, betere technologie en kritischere consumenten kan de golf van identiteitsfraude worden teruggedrongen





