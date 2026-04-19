De Onvergetelijke Bekerstunt van VVSB: Tien Jaar Later Nog Steeds een Verhaal om te Vertellen

Ruben Valk, destijds doelman van VVSB, blikt terug op de sensationele halve finale van de KNVB-beker tien jaar geleden. Hij herinnert zich de unieke ervaringen, de shirts die hij bemachtigde en de trots die overheerste na het duel tegen FC Utrecht. Valk fantaseert over een nieuw bekeravontuur met zijn huidige club SVV Scheveningen.

Precies tien jaar geleden bracht voetbalvereniging VVSB uit Noordwijkerhout heel Nederland in vervoering. De amateurs, destijds actief op het hoogste amateurniveau, bereikten na een reeks spectaculaire overwinningen de halve finales van de KNVB-beker. De huidige keeper van SVV Scheveningen, Ruben Valk , stond destijds onder de lat bij VVSB . Hij herinnert zich levendig de memorabele avond in Stadion Galgenwaard, waar zijn ploeg het opnam tegen FC Utrecht.

"Iedereen wilde natuurlijk het shirt van Haller hebben. Boymans was ook populair", aldus Valk, die met trots zijn bemachtigde shirt laat zien, nog steeds voorzien van bruine en groene vlekken. "Het is niet gewassen." Uiteindelijk kreeg hij het shirt van Patrick Joosten, die de 3-0 scoorde. Valk hield met VVSB tot de 72e minuut stand tegen het team van Erik ten Hag, dat in de slotfase de wedstrijd met 3-0 won. Valk denkt nog steeds terug aan een cruciale kans vlak voor rust. Na afloop heerste er vooral trots. "Ik was zo met de wedstrijd bezig dat ik dat hele shirtje ruilen eigenlijk ben vergeten", vertelt hij. Gelukkig kon Yassin Ayoub, met wie hij vroeger samen speelde, bemiddelen. "Hij zei dat hij een shirt voor mij ging halen. Dat werd die van Joosten dus. Het was echt een geweldige happening." De spelers van de toenmalige amateurclub beleefden tal van unieke ervaringen. Zo werden ze met de spelersbus, onder politiebegeleiding, naar het stadion gebracht. "Die hele dag bestond natuurlijk uit ervaringen wat wij nog niet hadden meegemaakt", licht de doelverdediger toe. "De avond ervoor sliepen we in een hotel in Noordwijk." Zelfs tien jaar later wordt Valk nog regelmatig herinnerd aan dit historische bekeravontuur. "Als mijn zoontje filmpjes wil zien van papa, is dit toch het eerste wat boven komt. Leerlingen in mijn klas beginnen er ook wel eens over. En ik denk dat het verder vooral een verhaal voor later is." Valk fantaseert nog steeds over een soortgelijk bekeravontuur met zijn huidige club, SVV Scheveningen, dat uitkomt in de derde divisie. "Hoe mooi zou dat zijn? We waren er dit jaar helaas snel uit. Maar als je zo'n avontuur meemaakt, verbindt dat als groep voor altijd." Zondag om 18.00 uur staat de finale van de KNVB-beker op het programma, waarbij AZ en NEC strijden om de beker in De Kuip. Dit bekerseizoen heeft VVSB nog niet de hoofdrol kunnen spelen, maar de herinneringen aan hun unieke prestatie tien jaar geleden leven voort en inspireren nog steeds menig voetballiefhebber. De impact van zo'n bekerstunt op de clubcultuur en de persoonlijke herinneringen van de spelers is evident, en de verhalen zullen nog lang doorverteld worden





