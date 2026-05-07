De Ongelooflijke Ambitie van Mikky Keetels: Tussen Stewardess, Studie en Marathonsucces

Mikky Keetels combineert haar carrière in de lucht en haar studie journalistiek met indrukwekkende prestaties op de hardloopbaan, met haar zichten nu gericht op de Olympische Spelen.

Mikky Keetels is een naam die steeds vaker valt in de wereld van het Nederlandse langeafstandslopen. De 27-jarige vrouw uit Schijndel is namelijk veel meer dan alleen een bekwame atleet.

Ze is een echt multitalent dat haar tijd tot op de seconde benut. Terwijl velen na een zware werkweek behoefte hebben aan rust, begint voor Mikky vaak juist het meest intensieve deel van haar dag. Ze werkt fulltime als stewardess, wat betekent dat ze constant in beweging is en te maken heeft met verschillende tijdzones. Wanneer ze na een lange vlucht met een flinke jetlag landt, is het niet direct tijd voor een dutje.

In plaats daarvan klapt ze haar laptop open om te werken aan haar stage voor de studie journalistiek. En als dat is afgerond, trekt ze haar hardloopschoenen aan om tientallen kilometers af te leggen. Haar passie voor het lopen is zichtbaar in alles wat ze doet. Voor Mikky is hardlopen geen zware opgave, maar juist een manier om te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek.

Ze beschrijft het als een vorm van yoga of meditatie, waarbij ze met muziek op haar oren volledig kan loslaten en op avontuur gaat. Haar werk als stewardess biedt haar hierbij unieke mogelijkheden. In plaats van saaie rondjes in het park, traint zij op de meest uiteenlopende plekken ter wereld. Zo heeft ze in Mexico een hoogtestage kunnen volgen, wat essentieel is voor het verbeteren van haar uithoudingsvermogen.

In Salt Lake City liep ze tussen de besneeuwde witte bergtoppen, en in Kuala Lumpur ervoer ze de rauwe kant van de stad toen ze bijna in een gat in de grond stapte. Deze internationale ervaringen hebben haar niet alleen fysiek, maar ook mentaal gevormd. De progressie die Mikky heeft geboekt is verbazingwekkend. Binnen enkele jaren is ze getransformeerd van een enthousiaste amateur naar een topatleet van wereldformaat.

Haar recente prestaties spreken voor zich: ze finishte als eerste Nederlandse vrouw bij de Marathon van Rotterdam en wist kort daarna de marathon van Vancouver op haar naam te schrijven. Met tijden van respectievelijk 2 uur 30 minuten en 42 seconden en 2 uur 33 minuten en 1 seconde heeft ze bewezen dat ze tot de absolute top behoort. Deze successen hebben haar durven dromen. Haar ultieme doel is nu de deelname aan de Olympische Spelen.

Om dit te realiseren, is ze momenteel bezig haar leven opnieuw in te richten. De studie journalistiek is bijna voltooid, en ze overweegt haar werk in de luchtvaart op een lager pitje te zetten om meer ruimte te creëren voor professionele trainingen en herstel. Op dit moment richt ze haar pijlen op een heel andere uitdaging: de Wings for Life World Run in Breda.

Dit is geen traditionele wedstrijd met een vaste finishlijn, maar een race tegen de tijd en een rijdende finish, de Catcher Car. Het doel is simpel maar uitdagend: zo lang mogelijk blijven rennen voordat de auto je inhaalt. Voor Mikky is dit de perfecte kans om haar persoonlijke record voor de verste afstand te verbreken. Ze wil verder lopen dan de standaard marathonafstand van 42,195 kilometer.

Samen met een groep snelle loopmaten gaat ze de strijd aan, waarbij het plezier en de teamgeest centraal staan. De spanning wordt verder opgevoerd door de aanwezigheid van bekende gezichten in de Catcher Car, zoals coureur Robert Doornbos en atleet Churandy Martina. Het is deze combinatie van topsport, avontuur en pure vreugde die Mikky Keetels zo bijzonder maakt in het Nederlandse sportlandschap





