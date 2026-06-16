De Nieuwe Melkboer ontvangt Zilveren Haring 2026

De Nieuwe Melkboer ontvangt de Zilveren Haring 2026 voor hun inspanningen om Twente op de kaart te zetten en de regio te promoten.

De broers Tom en Bart Grobben van De Nieuwe Melkboer hebben de Zilveren Haring 2026 ontvangen voor hun inspanningen om Twente op de kaart te zetten en de regio te promoten.

De onderneming werd onderscheiden vanwege de manier waarop zij duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap combineren, zonder de band met de regio te verliezen. De jury was onder de indruk van de manier waarop De Nieuwe Melkboer in op de uitdagingen waar de landbouwsector voor staat. De onderneming speelt in op de uitdagingen door soja te telen op Twentse grond en de producten te verwerken en te verpakken op het eigen erf.

Dit jaar waren ongeveer 450 gasten aanwezig bij de jaarlijkse Twentse Haring Primeur, waar bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties elkaar ontmoetten. Uiteraard ontbrak ook het traditionele eerste vaatje haring niet. Dat werd op opvallende wijze afgeleverd: een waterstofauto van het Hydriven-studententeam van de Universiteit Twente bracht de haring naar het evenement. Commissaris van de Koning Andries Heidema nam het eerste vaatje vervolgens officieel in ontvangst.

De onderscheiding werd tijdens de Twentse Haring Primeur op Landgoed De Wilmersberg in De Lutte uitgereikt door oud-minister en voormalig commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten. Ank Bijleveld-Schouten sprak bij de uitreiking: 'Met lef, vernieuwingsdrang en een sterke verbondenheid met Twente inspireren zij een nieuwe generatie ondernemers'. De broers groeiden op op een melkveehouderij die al generaties lang een grote rol speelt in de familiegeschiedenis, maar besloten enkele jaren geleden een andere koers te varen.

Ze bouwden het familiebedrijf om tot de eerste plantaardige zuivelboerderij van Nederland. De jury was onder de indruk van de manier waarop De Nieuwe Melkboer in op de uitdagingen waar de landbouwsector voor staat en de onderneming is een voorbeeld voor een nieuwe generatie ondernemers





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De Nieuwe Melkboer Zilveren Haring 2026 Twente Duurzaamheid Innovatie

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