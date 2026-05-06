De Neergang van de Amerikaanse Hegemonie: Een Analyse van het Conflict met Iran

Rob de Wijk analyseert waarom de Verenigde Staten de strijd tegen Iran hebben verloren en hoe dit leidt tot een wereldwijde verzwakking van de Amerikaanse machtspositie.

De recente gebeurtenissen rondom de Straat van Hormuz markeren een pijnlijk dieptepunt in de Amerikaanse buitenlandse politiek. Het plotselinge stopzetten van Project Freedom, een operatie die specifiek was opgezet om commerciële scheepvaart te beschermen tegen Iraanse dreigingen, wordt door experts gezien als een teken van kapitulatie.

Rob de Wijk, de directeur van het Centrum voor Strategische Studies, stelt dat deze actie een duidelijk signaal van zwakte afgeeft aan de rest van de wereld. Wanneer een supermacht een strategische operatie simpelweg staakt omdat de kosten of de risico's te hoog worden, zonder dat er een diplomatisch akkoord is bereikt, laat dat zien dat de VS geen effectieve opties meer hebben.

De Straat van Hormuz is een van de belangrijkste knelpunten voor de wereldwijde olievoorziening, en het onvermogen om hier grip te houden, ondermijnt de geloofwaardigheid van de Amerikaanse veiligheidsgaranties op grote schaal. Kijkend naar de bredere context van de strijd tegen Teheran, concludeert De Wijk dat Washington de oorlog in feite al heeft verloren. De strategie die jarenlang werd gehanteerd, gericht op het isoleren van Iran en het forceren van een regimewissel, is volledig mislukt.

In plaats van te bezwijken onder zware economische sancties, heeft het Iraanse regime zich juist weten te consolideren en is het intern sterker geworden. De asymmetrische tactieken van Iran, waarbij zij gebruikmaken van een uitgebreid netwerk van proxy-milities in landen als Irak, Syrië, Libanon en Jemen, blijken effectiever dan de conventionele militaire superioriteit van de Verenigde Staten. De oorspronkelijke doelstellingen, zoals het volledig elimineren van het nucleaire programma en het destabiliseren van de machtsstructuur in Teheran, zijn niet behaald.

Sterker nog, de nucleaire capaciteiten van Iran zijn waarschijnlijk verder gevorderd, terwijl de invloed van hun bondgenoten in de regio is uitgebreid, wat de Amerikaanse positie in het Midden-Oosten verder uitholt. De gevolgen van dit falen beperken zich niet tot het Midden-Oosten, maar hebben een destabiliserend effect op de gehele mondiale orde. De VS kampen momenteel met een ernstig tekort aan militaire middelen en een haperende productiecapaciteit voor geavanceerde wapensystemen.

Dit wordt pijnlijk duidelijk wanneer men kijkt naar de potentiële conflictgebieden in Azië. De capaciteit om Taiwan of Zuid-Korea adequaat te ondersteunen bij een eventuele escalatie met China is ernstig aangetast omdat de wapenvoorraden simpelweg uitgeput raken. Tegelijkertijd is er een merkbare vertraging in de militaire steun aan Oekraïne, wat de Russische ambities in Europa onbedoeld kan aanmoedigen. Zelfs de leveringen aan de Baltische staten, die als frontlinie tegen Rusland worden beschouwd, zijn gestaakt.

Dit creëert een gevaarlijk vacuüm in de veiligheidsarchitectuur van het Westen, waarbij bondgenoten zich steeds vaker afvragen of de Amerikaanse veiligheidsparaplu nog wel daadwerkelijke bescherming biedt in tijden van crisis. Op diplomatiek vlak is de erosie van het Amerikaanse gezag wellicht het meest zorgwekkend. De president van de Verenigde Staten wordt in internationale kringen steeds minder serieus genomen als bemiddelaar of onbetwiste leider.

De Europese Unie, die decennialang zwaar leunde op de Amerikaanse veiligheidsgaranties, begint nu actief te zoeken naar strategische autonomie om minder afhankelijk te zijn van de grillen uit Washington. Er is een groeiende tendens om zich af te wenden van de VS en zelfstandige, Europese oplossingen te zoeken voor regionale crises. Een illustratief voorbeeld is de recente interactie tussen Donald Trump en Vladimir Poetin.

Waar dergelijke gesprekken in het verleden direct leidden tot grote diplomatische verschuivingen of concrete actieplannen, bleef het deze keer opvallend stil. Dit suggereert dat de Amerikaanse president niet langer de hefboom heeft die nodig is om wereldleiders tot concessies te dwingen. De wereld verschuift onherroepelijk naar een multipolair systeem waarin de Verenigde Staten niet langer de onbetwiste leider zijn, maar slechts een van de vele spelers in een complex en instabiel geopolitiek schaakspel





NPORadio1 / 🏆 7. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verenigde Staten Iran Geopolitiek Midden-Oosten Rob De Wijk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pussycat Dolls schrappen bijna volledige Amerikaanse tournee: 'Werken hard'De Pussycat Dolls hebben bijna alle optredens van hun aanstaande reünietour in Noord-Amerika geannuleerd. Dat maakte de groep via social media bekend. 'Na een eerlijke evaluatie hebben we de moeilijke en hartverscheurende beslissing genomen om, op één na, alle data in Noord-Amerika te schrappen', schrijven de Pussycat Dolls in een verklaring.

Read more »

VAE beschuldigt Iran van raketaanvallen en drone-inzettenDe Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van raketaanvallen en drone-inzetten, waarbij drie gewonden zijn gevallen en brand is uitgebroken op een industrieterrein. Iran ontkent betrokkenheid, terwijl de VS meldt Iraanse boten te hebben tot zinken gebracht.

Read more »

Iran ontkent aanvallen VAE, dreigt met 'vernietigende' reactieDe Verenigde Arabische Emiraten hebben zowel vandaag als gisteren aanvallen vanuit Iran gemeld.

Read more »

VS stopt tijdelijk met loodsen van schepen door Straat van Hormuz voor mogelijke onderhandelingen met IranDe Amerikaanse president Donald Trump heeft de operatie om schepen door de Straat van Hormuz te loodsen tijdelijk gestaakt om ruimte te creëren voor mogelijke onderhandelingen met Iran. De pauze komt na drie dagen operatie en volgt op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen beide landen. Ondertussen blijft de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens van kracht.

Read more »

Man in VS aangeklaagd die miljardair voor 450 miljoen dollar oplichtteHij deed zich voor als een ervaren kredietverstrekker die banden had met een rijke Amerikaanse familie.

Read more »

Close to transparency deal between US and Iran: ReportsAccording to Axios, the US and Iran are close to a breakthrough on a concept agreement to end the war. A Pakistani source confirmed the reports from Axios to Reuters. The US expects Iran's reaction within 48 hours on some important points while there is no consensus yet. The key points in the 14-point agreement tabled by the US include restrictions on Iran's nuclear program and the lifting of American sanctions on Iran. Moving one step further, the White House vows a 'very soon' end to the seemingly frozen relationship between the US and Iran. The duration of the agreement is 30 days with a further stage to work out all details during an additional 30 days.

Read more »