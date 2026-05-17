De Mysterieuze Zoektocht naar de Erfgenamen van Rosa Moreno Barranco

Een meeslepend verslag van Ruben Nicolais internationale zoektocht om een vergeten erfenis van ruim zestienduizend euro terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar.

In het televisieprogramma De Erfgenaam neemt presentator Ruben Nicolai ons opnieuw mee in een fascinerende zoektocht naar verloren familiebanden en onopgeëiste gelden. In deze specifieke aflevering stuit hij op een bijzonder mysterie: een nalatenschap van bijna zeventienduizend euro die al jarenlang ongebruikt in de consignatiekas staat.

Wat deze zaak zo intrigerend maakt, is het feit dat er wel degelijk namen bekend zijn van mogelijke erfgenamen, namelijk de mysterieuze figuren E. en A. Faster. Echter, deze namen bleken onvoldoende om de personen direct op te sporen, waardoor het geld decennialang bleef staan. De zoektocht begint in de Nederlandse hoofdstad Den Haag, maar het zou al snel blijken dat de wortels van dit verhaal veel dieper en internationaler waren dan Ruben in eerste instantie had kunnen vermoeden.

De erfenis bleek toe te behoren aan de overleden Rosa Moreno Barranco, een vrouw die op 90-jarige leeftijd in Den Haag kwam te overlijden. Rosa was van oorsprong een Spaanse vrouw die ongeveer vijftig jaar geleden naar Nederland was geëmigreerd om hier een nieuw leven op te bouwen. Ze had geen eigen kinderen gekregen en had bovendien geen testament opgesteld, wat de zoektocht naar haar rechtmatige erfgenamen complexer maakte.

Wel wist men dat zij twee zussen had, genaamd Eugenia en Matilde. Tijdens een bezoek aan het Stadsarchief van Amsterdam stuitte Ruben op een zeer opvallend en bijna ongelooflijk detail in de registers. Uit de documenten bleek dat een zekere Jan Frederik Schuh met beide zussen getrouwd was geweest. Eerst was hij verbonden aan de ene zus, maar na een scheiding trouwde hij met de andere zus.

Deze bizarre wending in het familieverhaal zorgde voor verbazing bij Ruben en gaf een nieuwe impuls aan het onderzoek. Om meer duidelijkheid te krijgen over de mysterieuze naam Faster, werd het advies van erfgenamenonderzoeker Klaas Zondervan opgevolgd. Zondervan vermoedde dat er in Spanje meer informatie te vinden zou zijn, aangezien zus Eugenia naar de Spaanse stad Denia was verhuisd.

Samen met tolk en journaliste Joanne Vermeer reisde Ruben naar Spanje, waar zij ontdekten dat Rosa en haar zussen hun jeugd hadden doorgebracht in Madrid. In Madrid bleek het gezin veel groter te zijn dan aanvankelijk gedacht; er waren namelijk nog diverse andere broers en zussen. Een cruciale doorbraak kwam via broer Demetrio en diens zoon Julián. Via hen kwam de mysterieuze naam Faster eindelijk in een duidelijke context te staan.

Het bleek te gaan om Pravoslav Faster, de echtgenoot van tante Carmen. Deze ontdekking was de sleutel die de deur opende naar de uiteindelijke bestemming van de erfenis. De sporen leidden Ruben vervolgens naar het Franse dorpje Le Grau-du-Roi. Hier ontdekte hij dat Carmen en Pravoslav samen vijf kinderen hadden gekregen.

Na een zorgvuldig proces van eliminatie bleven er twee mogelijke erfgenamen over: Edgard en Alexandre Faster. Met behulp van het internet wist Ruben een website van Edgard Faster te vinden, waarna hij via e-mail contact met hem wist te leggen. De uiteindelijke ontmoeting tussen Ruben en de inmiddels hoogbejaarde Edgard was een emotioneel hoogtepunt. Edgard herinnerde zich zijn tante Rosa nog goed, al had hij haar altijd als een alleenstaande vrouw gekend.

Wanneer Ruben hem vertelde dat hij samen met zijn broer recht had op een bedrag van 16.689,66 euro, volgde een schok. Edgard onthulde dat zijn broer Alexandre vier jaar geleden was overleden, waardoor hij nu de enige rechtmatige erfgenaam was. De emotie was voelbaar toen Edgard besefte wat dit bedrag voor hem betekende. Voor hem was dit niet zomaar een geldbedrag, maar het stond gelijk aan bijna een volledig jaar aan pensioen.

Met grote dankbaarheid en bewondering voor de vasthoudendheid van Ruben sloot deze bijzondere internationale zoektocht af





